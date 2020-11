Llegó el día crucial para los Estados Unidos. Aunque buena parte de la población ya ejerció su derecho al voto, es hoy 3 de noviembre la fecha más importante del proceso electoral.

El demócrata Joe Bien salió como favorito en las encuestas prácticamente desde el inicio, y aunque Donald Trump, su rival, acortó la brecha en algunos lugares, la tendencia siempre siguió marcando al ex vicepresidente como favorito.

En ese sentido y dando un último empuje para intentar llegar a la casa Blanca, Jill Biden, esposa del candidato demócrata, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde llama a los ciudadanos que aún no han salido a votar a participar en el proceso electoral.

«Ha llegado. Es el día de elecciones. Decidimos nuestro futuro. Si no has votado todavía, vete a votar. Vamos a ganar esto y lo vamos a hacer juntos», dijo Biden, quien podría ser la próxima Primera Dama de los Estados Unidos.

This is it. Over the next few hours, we will decide our future. It's up to us.

If you haven't voted yet, go to https://t.co/z26WaqpGLB to look up your polling place and polling hours. pic.twitter.com/DLshcM7JPR

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 3, 2020