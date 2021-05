La visita a la capital no es cosa para recordar en el caso de los Marlins. Segunda jornada y segunda derrota esta vez 7-2 ante unos Nacionales de Washington.

Una vez más, Jesús Aguilar fue el hombre grande de la ofensiva de los Marlins con otro vuelacercas en el sexto episodio -su núimero seis en ocho encuenteros-, ante lois envíos de Patrick Corbin, reportó MLB.

