“El más increíble nocaut en la historia del UFC“. Así calificó la empresa más importante de las artes marciales mixtas lo ocurrido el sábado durante una función en Abu Dhabi en la que se produjo una imagen que le está dando la vuelta al mundo.

Joaquin Buckley le tiró una patada de izquierda a Impa Kasanganay y el estadounidense de padres congoleños logró sujetarle la pierna, reportó RT.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c

— UFC (@ufc) October 10, 2020