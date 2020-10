Este miércoles en horas de la noche el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos fue bloqueado nuevamente por el senado de mayoría republicana.

Kevin Muñoz, portavoz de “Biden for President”, emitió la siguiente declaración en respuesta a la más reciente negativa de los republicanos del Senado a otorgar TPS a los venezolanos :

“Una y otra vez, Joe Biden y los demócratas han presionado por el TPS para los venezolanos, pero Donald Trump y los republicanos en el Congreso han bloqueado continuamente los esfuerzos para proteger a los venezolanos que no pueden regresar a casa de manera segura. Mientras continúan jugando al ajedrez político con la vida de los venezolanos, es evidente que su dura conversación sobre Maduro no se extiende a una acción legislativa significativa que beneficiaría a miles de venezolanos que buscan refugio del brutal régimen de Maduro. Hoy, los republicanos, liderados por el presidente Trump, tuvieron una vez más la oportunidad de aprobar el TPS para los venezolanos y no actuaron, demostrando que sus promesas al pueblo venezolano no son más que retórica política vacía ”.