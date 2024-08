Lleva a juicio a Dolores Umbridge en el nuevo parque de Harry Potter en Orlando

La magia está a punto de alcanzar nuevas alturas en el mundo de los parques temáticos, y los fanáticos de Harry Potter tenemos razones para celebrar. Universal Orlando Resort reveló nuevos detalles fascinantes sobre su próximo proyecto, Epic Universe. Este parque temático, que abrirá sus puertas en 2025 y tendrá 5 mundos extraordinarios, incluirá una de las áreas más esperadas: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic.

Este nuevo espacio no solo ampliará el universo que los fanáticos ya conocen, sino que también ofrecerá una inmersión sin precedentes en la magia y la aventura. Para este desarrollo Universal Orlando está trabajando en estrecha colaboración con Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment. Esta unión busca crear una experiencia que fusiona la majestuosidad de París con la intriga del Ministerio de Magia británico.

Los visitantes podrán explorar un entorno inspirado en las películas de “Animales Fantásticos” y el Ministerio de Magia de la serie de Harry Potter, con detalles que harán que cada rincón cobre vida.

Ya en enero la empresa nos dio un primer vistazo de lo que será el parque. Con sus mundos inspirados en distintos personajes y hasta un hotel. Por supuesto no será todo inspirado en Harry y sus amigos, sino que también habrá un espacio para Super Nintendo World, donde los fanáticos podrán sumergirse junto a Mario, Luigi, la princesa Peach y Donkey Kong.

Por ahora, centrémonos en nuestro héroe mágico, pues a eso vinimos. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic promete una mezcla de tecnología avanzada, diseño inmersivo y una narrativa poderosa. Cuando abra sus puertas podremos disfrutar de un mundo de hechizos, criaturas fantásticas y emocionantes aventuras.

En pocas palabras, más que un recorrido mágico, será un viaje en el tiempo. Sigue leyendo y entérate de los últimos detalles.

¿Juicio a Dolores Umbridge?

La joya de la corona de este mundo mágico será la atracción “Harry Potter and the Battle at the Ministry”. Esta experiencia promete ser una de las más ambiciosas jamás creadas por Universal.

Los visitantes comenzarán su aventura viajando en el innovador Métro-Floo, un medio de transporte mágico inspirado en la icónica Red Floo de las películas. Su destino es el Ministerio de Magia británico, donde se llevará a cabo el tan esperado juicio de Dolores Umbridge.

A su llegada, los visitantes se encontrarán en el majestuoso atrio del Ministerio y explorarán otros departamentos antes de abordar ascensores mágicos omnidireccionales.

La experiencia culminará en una emocionante persecución a través del Ministerio, con la misión de capturar a Umbridge mientras se enfrentan a Mortífagos, criaturas enfurecidas y otros peligros mágicos.

Le Cirque Arcanus

Otra novedad emocionante es Le Cirque Arcanus, un espectáculo en vivo que introduce a los visitantes en un mundo de maravillas mágicas. El circo, que cuenta con artistas, acróbatas y marionetas, sigue al maestro de ceremonias Skender, quien robó la maleta de Newt Scamander.

Los visitantes serán testigos de una búsqueda para recuperar criaturas fantásticas y restaurar el esplendor del circo. Este espectáculo será un festín visual y emocional que encantará a todos los asistentes.

Cosme Acajor Baguettes Magique

Para los aficionados a la magia, Cosme Acajor Baguettes Magique será un destino imperdible. Esta tienda de varitas mágicas en París ofrecerá una selección de opciones diseñadas por el famoso Cosme Acajor, junto con importaciones de Ollivanders.

Los visitantes podrán adquirir varitas elegantes empaquetadas en cajas exclusivas y encontrar listas de lugares mágicos donde practicar hechizos.

Magia en cada esquina

Mientras exploran la Place Cachée, los fanáticos tendrán la oportunidad de usar varitas interactivas para lanzar hechizos, interactuar con criaturas mágicas como Nifflers y Bowtruckles, y relacionarse con objetos encantados en escaparates.

Esta experiencia inmersiva permitirá a los hechiceros y brujas crear su propia magia mientras descubren los secretos del nuevo mundo.

El espacio también ofrecerá una variedad de opciones gastronómicas y tiendas temáticas. En Café L’Air De La Sirène, los visitantes podrán disfrutar de sándwiches franceses y postres en un entorno decorado con detalles encantadores.

Le Gobelet Noir ofrecerá una experiencia gastronómica más oscura y privada, ideal para una comida íntima. Por su parte, Bar Moonshine será el lugar perfecto para degustar cervezas y cocteles mágicos, mientras que el carrito Bièraubeurre servirá la icónica bebida favorita de los fanáticos. ¿Adivinas cuál es?

Además, los visitantes podrán comprar artículos mágicos y recuerdos en Les Galeries Mirifiques, satisfacer sus antojos en la pastelería K. Rammelle y adquirir productos inspirados en el Ministerio de Magia en la tienda de regalos de Métro-Floo.

¿No aguantas la espera para el nuevo mundo de Harry Potter?

Si te parece que el 2025 aún está muy lejano, Universal Orlando Resort ha lanzado una colección de productos inspirados en The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic.

La colección, disponible por tiempo limitado, incluye ropa, accesorios y más. Puedes adquirir estos artículos en el Preview Center de Universal Epic Universe en Universal CityWalk y en shop.universalorlando.com.