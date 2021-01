La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente, en su acostumbrado vídeo de predicciones, tuvo un tiempo para hablar de un tema que ha traído controversia en la Internet y que tiene que ver con Paulina Rubio.

Desde hace unos meses, la cantante está en boca de todo el mundo puesto que se rumora que está pasando por una difícil situación financiera, algunos portales afirman que están en bancarrota.

En ese sentido, Mhoni Vidente publicó en su vídeo algunas revelaciones impactantes sobre Rubio que dejaron a sus fans anonadados.

Dice Mhoni de Rubio: “La carta de los amantes de ellas sigue hablando de demandas, sus ex parejas que son los papás de los niños se vienen juntando los dos para demandarla en cuestiones de quitarle a los hijos. Ella está en problemas de evasión fiscal, casi no tiene conciertos, no tiene dineros, venderá una casa”, fueron partes de sus predicciones.

Sin embargo, luego salió lo otro que dejó a todos atónitos:

“Sale a relucir que anda saliendo con una mujer muy poderosa en Miami que ella también es bisexual, será una semana muy difícil y muy fuerte para ella”, reveló.

Esto despierta las dudas de la sexualidad de la artista, que hasta los momentos no se ha pronunciado al respecto.

Reporta una nota del portal de farándula venezolano La Sopa que que ella para resolver sus problemas de las deudas, la cantante compartió con sus fans algunos nuevos emprendimientos como los vídeosaludos.

La también actriz y modelo mexicana “aprovechará su presencia digital para unirse a la tendencia de los saludos personalizados a sus fanáticos”, dice la nota.

Los mismos tendrían un costo de unos $120 dólares por saludo.

Fuente: La Sopa