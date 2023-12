Billie Eilish confirma su orientación sexual: “¿no era obvio?”

Como si fuera algo transparente para todos sus seguidores, Billie Eilish lanzó unas cuantas revelaciones en una reciente entrevista para Variety. “Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina”.

Además, la cantante aseguró que se siente atraída por las chicas. “Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”.

Aunque esto parece una verdad tapada por un velo, Billie Eilish no tardó en despejar todas las dudas que podrían quedar sobre su sexualidad. Así que el pasado sábado 2 de diciembre soltó todo con una gran sonrisa y naturalidad.

La ganadora del Grammy caminó por la alfombra roja en el evento Hitmakers de Variety. Durante ese corto paseo, Tiana DeNicola de Variety la abordó y la cantante admitió que no tenía la intención de hacer un gran gesto de “salir del armario”.

Billie Eilish confirma su orientación sexual

Para la cantante, hablar de su sexualidad es más un tema de intimidad que de secreto. “No hice un gran gesto (para salir del armario). Pero pensé: ‘¿No era obvio?’. No me di cuenta de que la gente no lo sabía”.

Para la joven de 21, que su sexualidad sea tema de asombro o conversación no es algo que le atrae. “Realmente no creo en eso. Me pregunto: ‘¿Por qué no podemos simplemente existir?’. He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”.

Sin embargo, con muy buen humor, Eilish comentó: “Vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del armario hoy’. Está bien. Es emocionante para mí, porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”.

En el evento Hitmakers, Billie Eilish recibió el premio a la Canción cinematográfica del año junto a su hermano Finneas por “What Was I Made For”. Tema que pertenece al soundtrack de la película “Barbie”.

Tiana DeNicola de Variety preguntó si su perspectiva sobre lo que otras mujeres sienten por ella ha cambiado después de la publicación de la historia. Eilish respondió: “Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!”.