¿Ashanti y Nelly están embarazados? El video que lo revela

Se conocieron en 2003 y, luego de una relación intermitente, Ashanti rompió con Nelly en 2013 por una supuesta “traición cobarde”. Ahora están juntos y ¿embarazados?

Un video que es tendencia en redes sociales tiene la presunta prueba de que Ashanti y Nelly tendrán a su primer bebé tras 10 años de separación.

Además, una fuente exclusiva de Us Weekly lo confirmó este lunes 4 de diciembre. Esto, después de que los rumores y especulaciones pusieron en alerta a los seguidores de los artistas.

Este bebé sería el primer hijo de Ashanti, de 43 años. Mientras que Nelly, de 49 años, tiene dos vástagos: Chanelle, de 29, y Cornell Haynes III, de 24, con su ex Channetta Valentine.

Los rumores del presunto embarazo de Ashanti se dejaron correr el pasado fin de semana. El domingo 3 de diciembre, la pareja asistió al Black and White Ball de Nelly en St. Louis.

Durante el evento, la cantante se puso la mano en el estómago mientras estaba en el escenario junto a Nelly y él hizo lo mismo. Luego, la pareja comenzó a reír con complicidad y picardía.

Ashanti y Nelly salieron intermitentemente de 2003 a 2013 después de conocerse durante una conferencia de prensa de los premios Grammy. En abril, el dúo desató rumores de reconciliación cuando fueron vistos tomados de la mano en un combate de boxeo en Las Vegas.

Ashanti & Nelly are reportedly expecting their first child together 🤰🏽👏🏽 pic.twitter.com/JmuAcJjSLA

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) December 4, 2023