Mickey who..? Messi llega a Disney y causa furor

Lionel Messi y su familia están comenzando a disfrutar de un periodo de ocio. Tras el último partido de la selección argentina ante Brasil, el astro del fútbol regresó a los Estados Unidos para unos días de descanso, que coinciden con el final de la temporada en el Inter Miami.

Así como cualquier otra familia en Florida, decir vacaciones significa visitar algún parque de Disney. Esta vez “el conjunto Messi” eligió las atracciones de Orlando, para pasar un tiempo divertido juntos.

Pero por mucho que lo intentaron, su visita no pasó desapercibida. Lionel Messi, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo causaron casi más sensación que el mismísimo Mickey Mouse, los shows o las atracciones del parque, según La Nación.

El futbolista argentino quiso entrar sigilosamente al parque Disney de Orlando, pero la fanaticada descubrió su rostro bajo la capucha de la sudadera negra con la que intentó cubrirse, al igual que Antonela.

Cuando los visitantes del parque descubrieron que la famosa familia caminaba libremente, muchos quisieron acercarse. Sin embargo, los escoltas y personal de seguridad se mantuvieron alerta, para garantizar la seguridad de Lionel y los suyos.

En un video que rápidamente se viralizó en X (antes Twitter), quedó grabado el momento cuando la familia Messi camina, mientras una mujer que les abre paso entre los fanáticos.

Antonela y Lionel, vestidos de total black, se dedicaron a saludar a sus seguidores, siempre sonrientes. Los niños Thiago, Ciro y Mateo se mantuvieron junto a sus padres y recibieron halagadores comentarios por llevar puesta la campera oficial de la selección argentina color celeste, con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La euforia de los fanáticos fue tal que algunos gritaban el nombre de su ídolo y se escuchó uno que exclamó: “Messi, I love you”. El jugador sonrió y levantó el pulgar en señal de respuesta, para que supieran que se mantiene atento a su público.

No queda duda de que Messi y su familia se deben haber divertido de lo lindo en el parque Disney de Orlando. Sin embargo, en redes sociales se entabló un debate sobre los famosos y la escasa posibilidad que tienen de disfrutar su vida.

“Messi en Disney. Qué difícil debe ser no poder hacer nada sin un mega operativo de seguridad”, fue el mensaje que se transmitió desde la cuenta oficial de X de los fanáticos del Inter Miami, donde se comunica información sobre el jugador.

A la vez, otros agradecen que, a pesar de ser un esposo y padre común, Messi dedique tiempo para estar receptivo ante el cariño de sus fanáticos. ¡Te amamos Messi!

