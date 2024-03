Conmoción en Florida por secuestro y homicidio de una niña: novio de su madre detenido

Un atroz homicidio en el condado de Orange movilizó a más de 100 oficiales de seguridad junto a sabuesos de búsqueda. El caso no solo acaparó la atención de los medios locales sino que dejó en evidencia a quién estuvo detrás de este macabro acontecimiento.

Todo inició el lunes 26 de febrero cuando la Oficina del Sheriff del condado recibió el reporte de una niña desaparecida. Su nombre era Madeline Soto de 13 años quien fue vista por última vez en la ciudad de Kissimmee.

La madre de la víctima dijo a las autoridades que su novio, identificado como Stephan Sterns, la dejó cerca de la escuela secundaria Hunter’s Creek. Sin embargo, se percató que nunca ingresó a la institución cuando pasó a recogerla alrededor de las 4:00 p.m. del lunes.

Desde ese momento, Madeline Soto se convirtió en objetivo de búsqueda por parte de los oficiales de Kissimmee y de la oficina del Sheriff de Orange. Adicionalmente, se emitió una notificación a los agentes del condado de Osceola y de la ciudad de Sarasota.

Debido a que Sterns fue la última persona que estuvo con la niña, la policía comenzó a investigar sobre sus movimientos durante el día de la desaparición.

Los detectives indagaron y encontraron varias pruebas que confirmaron que el hombre jamás dejó a la niña en la institución. De hecho, dijeron que en el transcurso de la mañana probablemente Madeline ya había muerto.

Algunos videos de seguridad obtenidos por los investigadores mostraron que Sterns estuvo el lunes en el complejo de apartamentos Venetian Bay Villages. En ese lugar, donde vive la madre de Madeline, el hombre dejó tirado en un bote de basura la mochila y una computadora que eran propiedad de la niña.

Si bien los videos exponen que alrededor de las 8:20 a.m. la menor estaba aún en el auto, los oficiales creen que ya en ese momento estaba muerta.

Los agentes también encontraron material audiovisual que confirmó que el hombre estuvo conduciendo por la E Us 192 y Old Hickory Tree Rd. No obstante, se desconoce si para ese momento ya había dejado el cadáver de la menor en algún lugar.

El día miércoles 28 de febrero, la Oficina del Sheriff del condado de Orange comunicó a través de la red social X el arresto de Sterns de 37 años. En la misiva se expuso que el hombre está acusado de agresión sexual y posesión de material sobre abuso infantil.

“Durante la investigación sobre la desaparición de Madeline, los detectives descubrieron imágenes inquietantes cuando examinaron el teléfono de Sterns”, indicó el texto.

La policía también mencionó que una revisión exhaustiva determinó que el hombre había tratado de eliminar las pruebas del dispositivo. Sin embargo, se logró recuperar todo el contenido para ser usado como prueba.

Sheriff Mina: Video evidence shows Stephan Sterns discarding items in a dumpster at the family’s Kissimmee apartment complex at 7:35 a.m. on Monday, February 26. Investigators later found Madeline’s backpack inside that dumpster.

At 8:19 a.m., video shows Sterns returning to the… pic.twitter.com/wAd2psHfNl

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) March 1, 2024