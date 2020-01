Los mejores conciertos de esta semana en Miami

Aquí está tu calendario musical desde el 6 hasta el 12 de enero. Manténgase al tanto de todos los próximos conciertos con este calendario de conciertos.

Por Redacción Miami Diario

El propio Piano Man, Billy Joel, hará una parada en el sur de la Florida una noche y tocará sus amados éxitos en el Hard Rock Live este viernes. Siguiendo con el tema de la nostalgia, la principal exposición del sur de la Florida de todo lo que es postpunk, onda oscura y rock de la muerte llegará a Poor House de Fort Lauderdale este sábado. La edición de enero de la Witching Hour Showcase presentará a los comerciantes góticos de Obsidian, Laboratory e Hijas de la Muerte. Otra leyenda, Bobby Caldwell -el artista de soul de ojos azules responsable del éxito de 1978 «What You Won’t Do for Love»- pasará por el Gulfstream Park Racing & Casino este sábado para realizar un concierto íntimo que incluye los temas de R&B y smooth jazz que lo hicieron famoso. Cerrará el fin de semana marcando el proceso de impugnación de Trump con gran música de artistas como Diego Melgar & the Third Ear, Deconstruccionista, Brandon Kersey y Grima.

Lunes, 6 de enero

5lan: 11 p.m., 20 dólares. Star Lounge, 115 N. 21st Ave., Hollywood, 954-871-5481, facebook.com/starloungefl.

DJ Jarobi: 8 p.m., gratis. 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St., Miami, 305-768-9826, 1-800-lucky.com.

DJ King Cut: 10 p.m., gratis. Basement Miami, 2901 Collins Ave., Miami Beach, 786-257-4548, basementmiami.com.

Crucero Jam 18 Preparación Oficial: Con Original Garage a Trois, Lemon City Trio y DJ Le Spam, 7 p.m., $20-$25. Blackbird Ordinary, 729 SW First Ave., Miami, 305-671-3307, blackbirdordinary.com.

Miami Jazz Jam: Con el Grupo de Fernando Ulibarri, 9 p.m., Gratis. Churchill’s Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Serpent Rise: With Blood Reign, Caveman Cult, and Amenorrhea, 9 p.m., Gratis. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Grupo Simon Mogul: 9 p.m.-12 a.m., Gratis. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Martes, 7 de enero

Iron Lyon: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Jazz at the Corner: Con Brian Tate, Cisco Dimas, Derek Fairholm y Lucas Apostoleris, 10 p.m., gratis. The Corner, 1035 N. Miami Ave., Miami, 305-961-7887, thecornermiami.com.

Roosevelt Collier: 9 p.m.-12 a.m., Libre. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Miércoles, 8 de enero

Archila: Con Miichii y Nii Tei, 10 p.m., $0-$10. No se siente sobre los muebles, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Dan Montgomery: 9 p.m.-12 a.m., gratis. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Glyn Dryhurst’s Dixieland Band: 6:30 p.m., Gratis. Olympia Theater, 174 E. Flagler St., Miami, 305-372-0925, olympiatheater.org.

Jazz de la Costa Dorada: Con Veronica Swift y el Shelly Berg Trio, 7:45 p.m., $55. Teatro Amaturo en el Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Jueves, 9 de enero

Afecto: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Recordatorio de los carpinteros: 8 p.m., $45-$70. Parker Playhouse, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Casa de I: Con Alta Tensión y Las Nubes, 9 p.m., $5. Churchill’s Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Leo Kottke: 7:30 p.m., $44.50-$67.50. Teatro Amaturo en el Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Mandy Marylane: Con Juan Camilo, Alexa Lash, y la Estación 22, 8 p.m., Gratis. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Randall M: 10 p.m., $0-$10. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Simon Doty: Con Jason Rader, 10 p.m., $15-$20. No se siente en los muebles, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

This End Up: Con Patrick Walsh, 7-11 p.m., Gratis. The Citadel, 8300 NE Second Ave., Miami, 305-908-3849, thecitadelmiami.com.

Viernes, 10 de enero

Billy Joel: 8 p.m., $104-$404. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, hardrocklivehollywoodfl.com.

Los vagabundos del Bronx: 8 p.m., $50-$55. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Caza B: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Cool Richard: Con Max Baum, 10 p.m., Gratis. Minnie’s Disco, 223 NW 23rd St., Miami.

Primer Aniversario de Diferente Clase: Con DJ Dino, Ray Milian, y Tommy Gunn, 10 p.m., Gratis. Las Rosas, 2898 NW Seventh Ave., Miami, 786-780-2700, lasrosasbar.com.

Festival de la Luna Llena: DJ Tavin Reiter y otros, 6:30-11 p.m., $35-$995. Edición de Miami Beach, 2901 Collins Ave., Miami Beach, 786-257-4500, editionhotels.com/miami-beach.

Sábado, 11 de enero

Suministro de aire: Con Poco, 7 p.m., $25-$125. Magic City Casino, 450 NW 37th Ave., Miami, 305-649-3000, magiccitycasino.com.

Álvaro Torres: 9 p.m., $40-$400. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, 786-420-5633, flamingotheaterllc.com.

Âme y Denis Horvat: 11 p.m., $10-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Breathe Carolina: 10 p.m., $20-$25. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Hermanos de otros: 10 p.m., gratis. Bar Nancy, 2007 SW Eighth St., Miami, 305-397-8971, nancy305.com.

Buza: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Chug It: con Squash 6iix Boss, Coppershot, Private Ryan y otros, 4 p.m., $22.50-$225. Anfiteatro del Parque Regional Miramar, 16801 Miramar Parkway, Miramar.

Domingo, 12 de enero

Bobby Caldwell: 7 p.m., $35-$95. Gulfstream Park Racing & Casino, 901 S. Federal Highway, Hallandale Beach, 954-454-7000, gulfstreampark.com.

Bienes dañados: 10 p.m., $20. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-305-6611, 11miami.com.

Banda de David Broza: 7:30 p.m., $45-$100. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188th St., Aventura, 877-311-7469, aventuracenter.org.

Espectáculo de destitución de Donald Trump: Con Diego Melgar y la Tercera Oreja, Brandon Kersey, Grima y otros, 9 p.m., $5. Churchill’s Pub, 5501 NE Second Ave., Miami, 305-757-1807, churchillspub.com.

Fuente: Miami News Times

También le puede interesar: