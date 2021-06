Una nota de WSJ refiere que este verano, algunos propietarios se bañarán en las piscinas de sus patios al natural.

Los emblemáticos vasos azul-acuático de agua tratada con cloro están empezando a ver la competencia de las frondosas y verdosas aguas de las piscinas naturales.

A medida que se acerca el segundo verano de la pandemia, se incrementan las listas de espera para las piscinas enterradas.

Por su parte, la escasez de cloro está despertando el interés por las llamadas biopiscinas, que no contienen productos químicos.

Los bañistas son invitados a descansar, como náyades, cerca de la menta acuática y los nenúfares mientras las libélulas revolotean, reportó WSJ.

No chlorine? No problem. This summer, homeowners are trading traditional pools for natural pools, which are chemical-free. https://t.co/r2uoH5VJWA

— WSJ Real Estate (@WSJRealEstate) June 25, 2021