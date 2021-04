Con el fin de apoyar a la comunidad de Miami-Dade, el alcalde Francis Suárez, el Comisionado Joe Carollo y Farm Share Fl unieron esfuerzos para realizar una distribución de alimentos este miércoles en el Parque José Martí.

El Parque José Martí está ubicado en 351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130, United States

Es de hacer notar que entidades comunitarias, caritativas, instituciones y funcionarios públicos en Miami-Dade siguen sumando esfuerzos para recabar alimentos y proveerlos a quienes los necesiten, durante la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, esta semana se harán otras entregas de alimentos en Miami.

Con el fin de facilitar el flujo de la distribución, hay lugares que piden ir en vehículo, dejar el maletero abierto y hacer la fila, mientras otros dedican sus esfuerzos a facilitar alimentos elaborados o asistir a familias con menores de 18 años o piden cita previa.

Lunes 26 de abril

North Shore Park & Youth Center, 501 72nd St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Police Athletic Building, 999 11th St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Ministerio Ayudando, 7515 NW 22nd Ave. Miami. De 9 am a 1 pm.

Gibson Park Public Pool 401 NW 12th St. Miami. De 9:30 am a 12:30 pm.

Sant La Haitian, 13390 W Dixie Hwy. North Miami. De 11 am a 1 pm.

Glory Temple Ministry 7950 NW 22nd Ave. Miami. De 11 am a 2 pm. Para personas mayores de 60 años, jubilados y miembros del Ejército.

Homestead Soup Kitchen 105 SW 3rd Ave. Homestead. De 12 m a 1 pm.

Joshua’s Heart, 590 NW 159th St. Miami. De 12 m a 3 pm.

Martes 27 de abril

North Shore Park & Youth Center, 501 72nd St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Police Athletic Building, 999 11th St. Miami Beach. Con cita previa a través de Internet: Miamibeachfl.gov/food/

Homestead Soup Kitchen 105 SW 3rd Ave. Homestead. De 12 m a 1 pm.

Miércoles 28 de abril

La distribución gratuita de alimentos en el Parque José Martí tendrá lugar el miércoles 28 de abril.

Debe tomar en cuenta que dicha entrega puede comenzar a una hora antes de lo previsto debido a las preocupaciones de tráfico y seguridad.

@FrancisSuarez @JoeCarolloNow @FarmShareFL partnering for a free food distribution at Jose Marti Park Wednesday, April 28th. Drive thru only. May start at a earlier time due to traffic and safety concerns @cityofmiamiDHS @uplifting_kids pic.twitter.com/ngM2vLhZLY — Mrs.Barbara Sweet-Kemp (@CPSSweet) April 26, 2021

Fuente: Diariolasamericas