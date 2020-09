“Quiero decírtelo en secreto con una canción, no estoy borracho, lo prometo pero tú eres perfecta, tú eres perfecta pero no te has dado cuenta” se escucha en los primero minutos del nuevo sencillo titulado Perfecta, del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, una canción que mezcla su propuesta romántica con el estilo urbano de Farruko.

Por Redacción Miami Diario

Las cualidades que le atraen de una mujer y la atracción que siente una persona cuando está enamorada de otra es lo que relata la historia de este tema, primer adelanto del siguiente álbum, el décimo en la carrera del ganador de cinco premios Grammy.

Perfecta fue escrita por Fonsi y Farruko, y se produjo por Andrés Torres y Mauricio Rengifo. El single cuenta con un videoclip grabado en Miami y dirigido por Fernando Lugo. Esta producción audiovisual se estrenará, en cambio, el próximo 23 de septiembre.

Fuente: Alberto News

