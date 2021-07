Dustin Poirier y Conor McGregor se tienen ganas desde hace tiempo y por eso pelearán de forma oficial este sábado en Las Vegas, pero ya en la presentación el peleador irlandés no se aguantó y le propinó una patada a su rival.

Los guardias de seguridad presentes lograron disuadirlo pero su agresión elevó más la temperatura de un combate que promete. El ganador accederá a una lucha por el título de peso ligero ante Charles Olivera, quien ganó el cinturón en mayo pasado cuando noqueó en el segundo asalto a Michael Chandler.

La cita será este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde McGregor y Poirier protagonizarán el duelo estelar del evento UFC 264 en el desierto de Nevada. Será la tercera vez que se crucen en un octágono, teniendo en cuenta sus enfrentamientos de 2014, con nocaut a los 106 segundos y victoria del irlandés, mientras que en enero de este año en Abu Dabi, fue el norteamericano de 32 años el que noqueó a su oponente (fue el único KO de su carrera, ya que las otras cuatro derrotas fueron por sumisión).

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off 😳 pic.twitter.com/5TcpHDL6ov

— ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021