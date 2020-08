Justin Bieber sorprendió a sus fans con el video para el tema musical Where Are U Now donde comparte créditos con Jack Ü, proyecto musical de los exitosos Diplo y Skrillex. Esta vez el cantante se convierte en un lienzo humano donde aparecen dibujos y grafitis.

Bieber comentó antes del estreno que pidió ayuda a artistas y fans para que pintaran marcos individuales que fueron utilizados en el material audiovisual. Mientras que Jack Ü aseguró que “Justin escribió este disco durante un momento difícil en su vida y ocurre que a veces los artistas sólo somos objetos y tenemos que asumir eso tanto como lo usamos para crear”.

Hace muy pocos meses, el famoso cantante de música pop se convirtió en tendencia total, luego de que se revelara que el vídeo musical “Yummy”, poseía ciertos mensajes ocultos que dejaban ver el terrible secreto que esconde la industria de Hollywood.

Pero tal parece que este no ha sido el único vídeo que usó Justin Bieber para dar un grito ahogado de auxilio. Si vemos en cámara muy lenta el clip “Where are you now”, podremos observar imágenes sumamente fuertes.

En una escena podemos observar la palabra “Help (ayuda)”, las mismas aparecen en color rojo ¡Pero no solo eso! También podemos observar dibujos inquietantes que muestran personas abusando de Justin Bieber.

Durante gran parte del vídeo podemos observar imágenes que se relacionan en gran manera a miembros viriles masculinos y dibujos para nada agradables que sin lugar a dudas dejan mucho a la imaginación ¡Es sumamente aterrador!

