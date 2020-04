Miami-Dade está lista para reabrir, pero no todas sus ciudades

El condado de Miami-Dade está dando los últimos pasos para prepararse para que los parques, marinas y campos de golf abran a las 6 a.m. el miércoles.

El martes, los trabajadores del condado estaban desinfectando los baños y las fuentes de agua en el Parque de Hamacas Indias de Kendall, y 400 personas contratadas para ayudar con el distanciamiento social recibieron un video de entrenamiento.

Sin embargo, los municipios pueden decidir si quieren seguir adelante con la apertura.

En Miami Beach, algunos parques planean unirse al condado y abrir mañana.

Pero las dos ciudades con más casos de COVID-19 en Florida, Miami y Hialeah, no abrirán espacios públicos el miércoles, con sus alcaldes diciendo que es «demasiado pronto».

«Vamos a hacer las cosas en base a los datos – en base a los expertos en el marco de tiempo que nos sentimos cómodos», dijo el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.

«No creemos que sea el momento adecuado para que la ciudad de Hialeah abra nuestros parques», dijo el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

El alcalde del condado, Carlos Giménez, dijo que las ciudades tienen el derecho de tomar esas decisiones, pero que los parques del condado se abrirán.

Miami-Dade coordinó su reapertura con los condados de Broward y Palm Beach, que también abrirán los parques, las marinas y el golf el miércoles. Las playas y los negocios no esenciales permanecen cerrados en esta fase 1 de la reapertura.

Y la normalidad viene con varias reglas nuevas.

These signs 👇 are going up at @MiamiDadeCounty parks, marinas, and golf courses today as they prepare for tomorrow’s opening of some open spaces. Reminder: #beaches remain closed + @CityofMiami parks + marinas will remain closed. @WPLGLocal10 https://t.co/CtWRZ1VnZq pic.twitter.com/APwcFtzEYb

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) April 28, 2020