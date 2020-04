Michael Kozak afirma que las sanciones son solo para Maduro y su entorno

Michael Kozak, secretario de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó este viernes que las sanciones del Departamento del Tesoro no van dirigidas a todos los venezolanos, sino que sólo apuntan a la “corrupción” de Nicolás Maduro y su entorno, según difundió noticierodigital

A través de Twitter, Kozak indicó que «las sanciones del Tesoro apuntan a corrupción de Maduro y sus secuaces y promueven responsabilidad de aquellos que se interponen en el camino de la restauración de la democracia”.

El alto funcionario estadounidense aseguró que “EEUU está comprometido a asegurar que apoyo humanitario fluya hacia el pueblo venezolano”.

En otro tuit, Kozak destacó que “un verdadero gobierno para el pueblo de #Venezuela se centraría en proteger a sus ciudadanos de #Covid-19”.

A true government for the people of #Venezuela would be focused on protecting its citizens from #COVID19.

Instead the corrupt Maduro regime:

✅Arrests doctors

✅Harasses journalists

✅Diverts test kits meant for public

✅Blocks testing for political prisoners pic.twitter.com/K0rckgNEky

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 17, 2020