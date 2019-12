Mientras investigaba un aparente acto de crueldad animal policía de Orange se encuentra algo inesperado

Después de recibir llamadas sobre un aparente animal herido, agentes del alguacil del condado de Orange descubrieron una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo dentro de una casa, según difundió ClickOrlando



OCSO, según revela el informe de arresto, acudió a la escena para verificar un presunto acto de crueldad animal. Vecinos del área llamaron al 911 después de escuchar los sonidos de un perro llorando que podría estar siendo lastimado.

Se pudo conocer que la persona que llamó a la policía declaró que era la segunda vez que escuchaba las quejas de un perro mientras era golpeado.

Según el informe, los agentes llegaron a Victoria Place Apartments y hablaron con José Luis Díaz, de 25 años, sobre el animal herido.

On 12/17/2019, OCSO responded to an animal cruelty call after someone heard sounds of a dog being hurt. While doing a safety sweep of the apartment to make sure an injured dog wasn’t inside (suspect said dog was with family) deputies found drugs and $125,000 in cash! pic.twitter.com/7OV5qpnpIP

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) December 19, 2019