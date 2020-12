Algo está ocurriendo con las ardillas en Nueva York, ya que unos serie de misteriosos ataques de estos roedores están ocurriendo desde el día de Acción de Gracia.

Los residentes de Queens, Nueva York, se enfrentan a un grave problema con las ardillas desde hace algún tiempo.

En Rego Park se han reportado múltiples ataques. Uno de los residentes comentó que su vecindario ha experimentado alrededor de 20 ataques de ardillas no provocados desde el Día de Acción de Gracias, informó Fox News.

“Han estado atacando a personas al azar. Atacan a cualquier cosa, saltan sobre las personas hasta arañar y morder agresivamente. No sabemos por qué está pasando “, explicó Vinati Singhs. “, otro neoyorquino.

En su cuenta en Twitter, Fox posteó: “Ardillas altamente agresivas se están volviendo locas en un vecindario de Queens e incluso han atacado a los residentes”.

