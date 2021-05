Nicki Minaj contó que grabó 7 versiones diferentes de su verso en “Seeing Green”.

Fue una reunión de Young Money el viernes, cuando Drake, Lil Wayne y Nicki Minaj volvieron a conectarse en cera por primera vez en lo que parece ser una eternidad, reportó Hotnewhiphop.

La reedición de Nicki de Beam Me Up Scotty llegó con cinco canciones adicionales, incluyendo “Seeing Green” que cuenta con Wayne y Drake. Fue una explosión del pasado para muchos fans de la YMCMB y los tres raperos estaban en plena forma.

Va Wayne, Nicki y luego Drake, que comienza su verso con una referencia a “Young Angel” y “Young Lion”. Cada rapero entregó un verso estelar en la pista, pero Nicki será la primera en admitir que se sintió “lavada” en la pista.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter con sus fans, Nicki dijo que estaba un poco oxidada en la cabina cuando grabó su verso. Un tweet viral en el que se preguntaba a los fans por su barra favorita de Young Money salió a la luz y Nicki compartió su opinión sobre la producción final.

“Todo lo que sé es que me lavaron en #SeeingGreen. Soy lo suficientemente mujer para admitir cuando me han lavado en un tema de los Grandes”, escribió. “Está bien #Barbz los he lavado b4. Viviremos a través de este. Estaba un poco oxidada”.