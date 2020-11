Un juez del distrito de los EE.UU. ordenó que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) realice un barrido de varias instalaciones de clasificación de correo para garantizar que todas las boletas de voto por correo se entreguen rápidamente a las juntas electorales estatales.

Por Redacción MiamiDiario

De acuerdo a lo publicado por The Hill y The Daily Beast, el juez Emmet G. Sullivan del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para Washington D. C. ordenó que el USPS lleve a cabo un barrido en determinadas instalaciones de clasificación de correo entre las 12:30 p.m. ET y las 03:00 p.m. ET para asegurar que “no se han retenido las boletas”.

El fallo de Sullivan llega después de que un número récord de estadounidenses participaron en la votación anticipada y por correo en medio de la pandemia COVID-19.

En los últimos meses, el Servicio Postal de Estados Unidos ha sido criticado por tratar de implementar cambios de política que llevarían a una entrega más lenta del correo.

Aunque el Director General de Correos, Louis DeJoy, ha dicho que esos cambios no tendrán lugar hasta después de las elecciones, los informes indican que la entrega puntual del material electoral por parte del USPS ha disminuido en los últimos días de la votación.

DeJoy, partidario del presidente Donald Trump, fue nombrado director general de correos a principios de este año. A lo largo del ciclo electoral de 2020, Trump ha expresado su escepticismo sobre la votación por correo, a pesar de los estudios que demuestran que no conduce a un fraude generalizado ni da a ninguno de los dos partidos una ventaja electoral.

Con información de Wptv

