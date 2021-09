Un nuevo capítulo se abrió en la deteriorada relación entre la cantante Britney Spears y su padre James, la cual lleva varios meses rota.

El abogado de la cantante de 39 años de edad, le solicitó al progenitor de la artista, que renuncie a la tutela de su hija lo antes posible.

“El señor Spears se vio obligado a ceder en su ‘Primera respuesta’ del 12 de agosto de 2021 a la petición de Britney Spears para expulsarlo, de que debía partir, y su partida ahora es inexorable”, le dijo Mathew Rosengart abogado de la cantante.

James inmediatamente al ver la petición de Rosengart, dio una declaración, en la que indicaba que tomará una decisión en el momento que sea adecuado.

“Tal como escribimos en nuestra nueva presentación ante el tribunal, las condiciones previas del quid pro quo que el Sr. James solicitó en su presentación judicial del 12 de agosto de 2021 son inapropiadas e inaceptables”, escribieron los representantes del progenitor de la cantante.

Aunque Jamie dijo en su respuesta que “no había circunstancias urgentes” con respecto a la renuncia de su tutela, Rosengart argumentó que “es falso”.

. “El Sr. James recauda acusaciones sobre los ‘problemas’ de la Sra. Spears, hace comentarios gratuitos sobre las cantidades gastadas en la atención médica de Britney”, comentó el representante legal de la artista.

Britney Spears’ Lawyer Claims The Singer’s Father Is Trying To Extort Her

Britney Spears’ attorney is accusing the singer’s father, James Spears, of trying to get $2 million in payments prior to stepping dow…https://t.co/LOPrPP4Gyu pic.twitter.com/J3TyymQO1T

— It's Finn (@WhatFinnLikes) September 1, 2021