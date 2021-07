Pinterest dijo que prohibirá todos los anuncios para bajar de peso en su plataforma a partir del 1 de julio, y se describió como el primer servicio importante de redes sociales en hacerlo. La compañía dijo que la nueva política “abarca la aceptación del cuerpo” en un momento delicado para muchas personas que emergen de la pandemia.

La nueva prohibición va varios pasos más allá al prohibir cualquier lenguaje o imágenes de pérdida de peso, testimonios sobre la pérdida de peso y referencias al índice de masa corporal o IMC, entre otros contenidos. Reseñó CBS.

La decisión se produce en medio de un movimiento de positividad corporal que tiene como objetivo aceptar a personas de todos los tamaños.

Pero Pinterest también señaló que su prohibición de los anuncios para bajar de peso se produce cuando EE. UU. Sale de la pandemia y que ha habido un “fuerte aumento en los hábitos alimentarios poco saludables y los trastornos alimentarios en los jóvenes desde que comenzó la pandemia de COVID-19 el año pasado”.

Pinterest is committed to building a safe and inspiring space for all our users. That means looking at ways we can keep evolving our policies, starting today. Read more here: https://t.co/02tPUR2G21 pic.twitter.com/XDsFl02Ryo

— Pinterest (@Pinterest) July 1, 2021