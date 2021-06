Desde el jueves 24 de junio varias han sido las hipótesis sobre la causa que originaron el derrumbe del edificio del Champlain Towers south, en Surfside.Pero ahora salió una y se refiere a la piscina del edificio.

Este martes varios videos mostraron que minutos antes del desplome parcial de la edificación, la alberca del conjunto residencial había sucumbido.

“Existe la posibilidad de que una parte de la [zona] de la piscina se viniera abajo primero y luego arrastrara con ella la parte central del edificio, y eso hizo que se derrumbara”, dijo Allyn Kilsheimer, un veterano ingeniero contratado por el condado Surfside

El ingeniero ya había expresado su escepticismo sobre la importancia de los daños señalados en el informe de otros colegas suyos.

Las especulaciones sobre el derrumbe se han centrado en la zona de la cubierta de la piscina, debido a que el informe presentado en el 2018 determinó que la losa bajo la cubierta de la piscina del Champlain Towers no tenía la pendiente necesaria para drenar correctamente y había sufrido daños como consecuencia de ello.

Esto fue lo que dijo Jean Wodnicki, presidente de la junta de condominio, dijo a los residentes en una carta de abril que el daño visible en el garaje había crecido “significativamente peor” desde la inspección de 2018 a la edificación.

“Cuando se puede ver visualmente el desprendimiento (agrietamiento) del hormigón, eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unido se está oxidando y deteriorando debajo de la superficie”, relató Wodnicki.

El presidente de la Junta de Condominio, indicó que hasta que no haya una investigación profunda, no se podrá saber cual fue la causa del derrumbe.

“Imposible saber el alcance del daño a la barra de refuerzo subyacente hasta que se abra el hormigón”.

Jason Borden, un ingeniero estructural con sede en Fort Lauderdale que examinó el edificio Champlain el año pasado mientras su empresa se preparaba para licitar unas obras en él, dijo que la corrosión sostenida de la losa, podía ceder las bases del edificio.

