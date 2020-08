La Casa Blanca ha prometido que el IRS procesará el reembolso de impuestos a pesar de la crisis del coronavirus, y el IRS recordará a los trabajadores sin permiso para procesar las devoluciones.

Por Redacción MiamiDiario

Sin embargo, los contribuyentes aún no están en claro. Si está pensando en utilizar el reembolso de impuestos para pagar sus deudas, es posible que deba volver a pensar. Hay una serie de entidades que pueden adjuntar su reembolso de impuestos y enviar sus planes en desorden.

¿Quién puede adjuntar su reembolso?

Hay una cantidad de entidades con cualquier número de razones para tener los dedos en su declaración de impuestos. Su reembolso no puede ser embargado por acreedores privados, y solo ciertos tipos de deuda son cobrados por entidades gubernamentales.

Echemos un vistazo a los jugadores más comunes:

El Servicio de Impuestos Internos siempre es el primero en la línea. En cualquier momento en que tenga impuestos federales no pagados, su próximo reembolso se destinará al pago de ese saldo. Por ejemplo, si espera obtener un reembolso para 2018, pero aún está pagando los impuestos de los años anteriores, solo verá el resto del reembolso después de pagar sus impuestos vencidos.

El Programa de compensación de tesorería es operado por el Servicio de administración financiera del Tesoro. Este programa cobra las deudas pendientes con los gobiernos federales y estatales, los tribunales, las agencias reguladoras y otras entidades. Esto no solo sucede de la nada.

La agencia que intenta cobrar la deuda debe haber proporcionado al deudor el debido proceso y una explicación de sus derechos. Este programa recopila manutención infantil vencida, préstamos estudiantiles morosos o en mora, multas, sanciones y otros problemas.

Los pagos de manutención infantil vencidos pueden adjuntarse a través del Programa de compensación de tesorería o directamente por su estado.

La compensación o el reembolso de los beneficios, como los beneficios por desempleo pagados en exceso, los beneficios de SNAP, incluso los sobrepagos del Seguro Social, pueden ocasionar que se adjunte su declaración de impuestos.

Las deudas estatales, como los impuestos impagos, los impuestos a la propiedad, las multas y otras multas pueden reducir su reembolso de impuestos a medida.

Si has estado haciendo un poco de cálculo mental, no estás solo. La deuda rara vez es una situación unidimensional, y la mayoría de las personas que tienen deudas tienen más de un tipo. Incluso hay deudas buenas y deudas malas, aunque se podría decir que todas las deudas son malas cuando no se pueden pagar. Si la posibilidad de usar el reembolso de impuestos para pagar la deuda desapareció como un amigo que le debe dinero, no se rinda todavía. Vamos a hablar de la deuda y cómo salir de debajo.

Cuando no va a utilizar el reembolso de impuestos para pagar la deuda

Respira hondo y piensa más allá de la decepción. Es posible que no tenga esa cantidad de dinero en efectivo en la mano, ¡pero eso puede ser algo bueno! Lo que pasa con la deuda es que tiene intereses y cargos por pago atrasado, por lo que la cantidad que debe nunca es solo el principal. Es hora de planificar cómo manejar su deuda sin depender del uso del reembolso de impuestos para pagar la deuda.

Primero, debe determinar con exactitud la cantidad de deuda en la que se encuentra. La deuda distribuida entre diferentes tarjetas y préstamos puede ser muy difícil de cuantificar hasta que se siente y sume las cifras. De hecho, el signo número uno de estar demasiado endeudado es que no sabe cuánto dinero realmente debe. Si está pagando el peso de sus facturas o está pidiendo dinero prestado para pagarlas, tiene demasiada deuda.

Cuando los gastos diarios requieren medidas extraordinarias, entonces es necesario volver a evaluar. Una vez que haya completado todo el balance final, puede ver qué tan lejos está del rojo. Luego, es el momento de averiguar cuánto ha ingresado sin ese reembolso de impuestos y cuánto puede pagar cada mes para pagar el servicio y pagar su deuda.

¿Qué opciones?

Antes de la quiebra, es posible encontrar otras opciones para pagar o para obtener su deuda. Por ejemplo, un préstamo de consolidación puede pagar tarjetas de crédito de alto interés e incluso un préstamo para automóvil, lo que le permite realizar solo un pago mensual y una tasa de interés. La consolidación de préstamos estudiantiles funciona de la misma manera. Con otras deudas, puede negociar un mejor trato y conformarse con menos de lo que debe, al mismo tiempo que reduce los intereses y las multas

Fuente: South Florida Report

