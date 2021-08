La variante Delta, originalmente conocida como B.1.617.2, ha existido desde fines del año pasado, pero en los últimos meses se ha convertido rápidamente en dominante en muchos países. Representa más del 80% de los casos recién diagnosticados en EE.UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Los casos de covid-19 aumentaron más del 300% a nivel nacional del 19 de junio al 23 de julio de 2021, junto con incrementos paralelos en las hospitalizaciones y muertes provocadas por la variante altamente transmisible B.1.617.2 (delta)”, dijeron los CDC en un aviso de Health Alert Network esta semana.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is issuing this Health Alert Network Health Advisory to notify public health practitioners and clinicians about the urgent need to increase COVID-19 vaccination coverage.https://t.co/8ixm4v3nk8

