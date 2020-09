Según comentó su personal está siendo examinado cada 10 días. Florida ha reportado 3,000 o menos casos diarios de coronavirus por 10 días consecutivos, Ramos dijo que reducirá las pruebas a cada dos semanas. Luego, una vez al mes, cuando el número de casos caiga por debajo de 2000 por más de 10 días seguidos. Solo dejará de realizar las pruebas una vez que Florida muestre no más de 1,000 casos diarios por día.

“¿Por qué estamos fingiendo que todo ha terminado?”, se pregunta. “Los datos muestran que no ha terminado. Así que no estamos listos para relajarnos “.

Para Brian Griffiths, propietario del bar Over Under, el negocio ha estado más activo de lo habitual. Aunque no esconde su frustración por estar cambiando de servicio, asientos y aplicación mientras los gobiernos abren, cierran y reabren negocios. Actualmente tienen capacidad para unas 25 personas en el interior y otras 25 en el exterior, donde han construido una terraza con espacio para el distanciamiento social. “Nos presiona para ser la policía divertida, y no es una posición en la que quieras estar en este negocio”, dijo.

También le puede interesar