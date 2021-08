Los bomberos rescataron este sábado a varias mascotas de una casa en llamas en Plantation.

Los vecinos informaron que un rayo cayó sobre el techo de la vivienda.

El vecino Terry Robertson dijo que el rayo cayó repentinamente a lo largo de Myrtle Terrace el sábado en la tarde, reportó Wsvn.

“Fue sorprendente. De repente, olimos humo por aquí ”, dijo.

#EXCLUSIVE – 4 dogs, 2 cats and 1 potbellied pig rescued from burning home in Plantation after possible lightning strikehttps://t.co/efQ1fx3fWo

— WSVN 7 News (@wsvn) August 8, 2021