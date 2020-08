Restringen en Chicago el acceso al centro al levantar sus puentes después de una noche de saqueos y disturbios generalizados que llevaron a más de 100 personas arrestadas y al menos 13 policías heridos.

Los disturbios fueron provocados por una publicación en las redes sociales que instaba a las personas a reunirse en el distrito comercial de Chicago después de que la policía disparó a un hombre en el South Side alrededor de las 2:30 pm, reportó Foxnews.

Los agentes habían estado respondiendo a una llamada sobre una persona con un arma en el vecindario de Englewood e intentaron confrontar a alguien que coincidía con la descripción en un callejón. El hombre huyó de los oficiales a pie y les disparó, dijo la policía.

Un video publicado en Facebook alrededor de las 6:30 pm afirmaba falsamente que los agentes habían disparado y matado a un niño de 15 años. El video muestra a residentes molestos que se enfrentan a los agentes cerca del lugar donde los agentes dispararon e hirieron a un sospechoso adulto que, según dijeron, les había disparado.

This is an example of blatant misinformation being shared. The shooting offender is a 20-year-old man who is currently being treated at a local hospital. https://t.co/72I08YskC5

— Chicago Police (@Chicago_Police) August 10, 2020