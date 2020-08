La policía de Key West ha sido fuertemente criticada después que saliera a la luz pública un nuevo video de agentes del condado de Monroe esposando a un niño de 8 años.

El incidente ocurrió en una escuela en diciembre de 2018. El abogado de derechos civiles, Ben Crump, publicó recientemente imágenes de ese suceso en las redes sociales, destacó NBC.

El video muestra cuando los policías le colocan las esposa al niño de 8 años.

Según un informe policial del incidente, los agentes fueron llamados a la escuela porque el niño supuestamente golpeó a su maestro.

El incidente comenzó en el comedor cuando el niño no se sentaba correctamente. La maestra le preguntó varias veces y él se negó. Luego el pequeño le dio un puñetazo en el pecho y la maldijo, detalla el informe.

En el video, los oficiales hicieron que el niño se parara contra un armario. Uno de ells le dio una bofetada antes de ponerle las esposas.

“¿Sabes a dónde vas?” le pregunta un oficial al chico. “Vas a ir a la cárcel”.

En una breve declaración, la policía de Key West indicó que los agentes siguieron los procedimientos operativos estándar.

por su parte, Crump dijo que los oficiales usaron tácticas de “miedo directo” con el niño.

“¡Mide 3.5 pies y pesa 64 libras, pero pensaron que era apropiado esposarlo y transportarlo a una prisión para adultos para su procesamiento! ¡Era tan pequeño que las esposas se le cayeron de las muñecas!” tuiteó Crump.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020