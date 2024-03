DeSantis anuncia gran despliegue policial en Miami Beach por el Spring Break

Durante los últimos años del Spring Break en Florida se ha dejado un gran rastro de inseguridad, descontrol, arrestos, desenfreno y muertes. En el 2023 se presentaron en menos de 36 horas dos tiroteos en Ocean Drive que dejó una persona fallecida.

El sur de Florida vivió 488 arrestos y más de 100 armas de fuego incautadas. Los saldos de los años anteriores también reflejaron cómo la violencia iba en aumento en estas fechas.

En ese sentido, las autoridades de la ciudad decidieron tomar medidas enérgicas para impedir que en 2024 se repita la historia. A pesar de la preocupación de algunos empresarios por el turismo local, siguieron adelante con una serie de prohibiciones y normas sin precedentes.

Ahora, el gobernador de Florida Ron DeSantis, anunció que enviará más policías estatales a Miami Beach y otros destinos de las vacaciones de primavera, en un esfuerzo por mantener la seguridad y el control.

Durante una conferencia de prensa este martes en el Centro de Convenciones de Miami Beach, DeSantis destacó que proporcionará alrededor de 140 policías en todas las ciudades del sur de Florida.

En la rueda de prensa también participaron el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, y Dave Kerner, director ejecutivo de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

BREAKING: Gov. Ron DeSantis is deploying law enforcement officers, drones, license readers and more across the state and in Miami to guard against spring break chaos

"That is not gonna fly in the Sunshine State […] We stand by ready to support even more." pic.twitter.com/cP9qWYAZkz

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) March 5, 2024