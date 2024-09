¿Sabías que hay una fundación que ofrece servicios gratuitos a adultos mayores en North Miami?

La Fundación North Miami Foundation for Senior Citizens’ Services es una organización sin fines de lucro que se dedica a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el noreste de Miami-Dade. Su misión principal es ayudar a estas personas a mantener su independencia y bienestar, permitiéndoles permanecer en sus propios hogares a través de una variedad de servicios sociales.

Esta organización está comprometida con la excelencia y ofrece un apoyo constante a los adultos mayores, gracias a su grupo de voluntarios. Entre ellos profesionales calificados, grupos comunitarios y gubernamentales.

Entre los servicios que ofrece la fundación están las evaluaciones y asistencia en el hogar, transporte a supermercados y otros destinos esenciales. También brindan asesoramiento en situaciones de crisis y apoyo a cuidadores que enfrentan sobrecarga emocional.

Sin embargo uno de sus planes más populares son las comidas a domicilio, diseñadas por un dietista para asegurar una nutrición adecuada.

Otro de los puntos relevantes es que North Miami Foundation for Senior Citizens’ Services no cobra a los adultos mayores por los servicios que reciben. La organización se financia a través de donaciones privadas y subvenciones de entidades como Alliance for Aging, Inc., el Departamento de Asuntos de Personas Mayores del Estado de Florida, y otros organismos locales.

Estas alianzas les permiten ofrecer sus servicios de manera gratuita a los beneficiarios, asegurando que todos los adultos mayores que necesiten apoyo puedan acceder a él sin costo alguno.

Ampliación del servicio de comida gratuita

North Miami Foundation for Senior Citizens’ Services anunció la ampliación de su servicio gratuito de entrega de comidas, un programa diseñado para apoyar a la población adulta.

Este servicio ha proporcionado comidas nutritivas diarias, entregadas directamente a los hogares de los residentes de 60 años o más. Este año, la organización logró ampliar su alcance para beneficiar incluso a más personas mayores de la comunidad.

En línea con la reciente celebración del Día Nacional de los Ciudadanos Mayores, el 21 de Agosto, intensificaron sus esfuerzos para identificar y ayudar a más residentes elegibles. Ya se están aceptando solicitudes, con el objetivo de empezar a proporcionar estas comidas revisadas por dietistas lo antes posible.

“Una nutrición adecuada es crucial para el bienestar de nuestra comunidad de edad avanzada. Durante 50 años, nos hemos comprometido a entregar almuerzos nutritivos directamente a los hogares de nuestros beneficiarios todos los días de la semana”, dijo Bob W. Cook, Director Ejecutivo de la North Miami Foundation for Senior Citizens’ Services.

Cómo y dónde funciona

Las comidas a domicilio se elaboran cuidadosamente para satisfacer un tercio de las necesidades nutricionales diarias de los adultos mayores de 60 años. Cada comida incluye un plato principal de carne, dos verduras, pan, mantequilla, postre y leche.

El menú mensual lo diseña un dietista titulado, y la preparación y entrega corren a cargo de un servicio de catering profesional.

Para tener derecho a este beneficio, los solicitantes deben tener 60 años o más y residir en la zona de servicio designada entre los siguientes límites:

Área de Servicio Sur : Calles 87th a la 110th

Zona de Servicio Central : Calles 110th a la 150th | Bay a la NW 17 Avenue (Más el Golden Pond / Complejos de viviendas Twin Lakes).

Área de Servicio Norte : Calle 167th hasta la línea del Condado Broward | I-95 hasta el Turnpike (Más Aventura / Skylake).

Los servicios se prestan en función de las necesidades y la disponibilidad.

Para solicitar este beneficio, los interesados deben llamar al (305) 893 1450 o enviar un correo electrónico a [email protected] para determinar si cumple con los requisitos solicitados.

Requisitos de elegibilidad

Cualquier persona de 60 años de edad o más que resida dentro de los límites identificados anteriormente. Los servicios se brindan según la necesidad y la disponibilidad.

Estas iniciativas facilitan la vida diaria de los beneficiarios, promueven su bienestar general y fortalecen su capacidad para vivir de manera independiente.

La Fundación también se dedica a mantener el contacto social de los adultos mayores mediante llamadas telefónicas tranquilizadoras y visitas amistosas, realizadas por voluntarios. Estas interacciones brindan un valioso sentido de compañía y conexión, ayudando a combatir la soledad y enriqueciendo la vida de los participantes.

La atención personalizada y la calidez de estas visitas resaltan la importancia de la comunidad y el cuidado en la vida de las personas mayores.