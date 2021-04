Una reciente foto del actor norteamericano Brad Pitt, encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

En la imagen se vio al protagonista de “Moneyball” saliendo de un hospital de Bervely Hills, en silla de rueda.

Además llevaba Pitt un suéter con capucha, lentes oscuros y tapabocas, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Según una fuente allegada al actor indicó que no había que alarmarse, porque estaba haciéndose un trabajo odontológico.

“El trabajo dental, era que le estaban removiendo la muela del juicio”,expresó la fuente.

Además todo este revuelvo sucede a pocos días, de que Pitt junto con Harrison Ford, Halle Berry y Reese Witherspoon, esté en una nueva edición de los Premios Oscars, que se celebrarán el 25 de abril.

Brad Pitt pushed out of hospital in a wheelchair after getting 'dentist work'.https://t.co/faRQEw7uOF pic.twitter.com/f7cxPC0Rzt

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) April 16, 2021