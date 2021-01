Los paparazzi indican que los últimos cambios que han habido en la monarquía del Reino Unido han afectado a Harry y Meghan últimamente.

“La situación con la familia claramente no es la ideal y ha sido un año muy difícil para todos, pero ¿están descontentos? No, no creo que sea correcto, creo que en realidad son bastante felices, pero creo que luchan con su posición en la vida, creo que todos lo hacen. Creo que William también lo hace, no creo que le resulte fácil “.

Se separaron de Harry del palacio de Buckingham

Debido a la decisión de la pareja de desligarse del Palacio de Buckingham, ha generado fuertes críticas en Inglaterra.

Incluso han catalogado a Harry de “Multimillonario vendido”, lo que ha causado un gran impacto.

Ambos apoyan a “The Crown”

Tanto Harry como Meghan han mostrado su apoyo a la serie de la plataforma Netflix, The Crown, la cual trata sobre la monarquía inglesa y todos los pormenores desde que están en el poder.

📣 | ‘Meet me in the Hallway’ y ‘She’ de Harry han sido certificados de ORO en Estados Unidos! pic.twitter.com/sZx12Dm30B — L&H Updates (@LHHispanic) January 15, 2021

“No sé cuál es el plan para el resto de The Crown. Seguramente estaremos avanzando rápidamente hasta el día de hoy y luego tendrán grandes problemas con Harry. Creo que sería un sueño hecho realidad si Harry y Meghan jugaran a sí mismos. Los narcisistas absolutos obtienen enormes cantidades de dinero simplemente para jugar a sí mismos “..

Solo tocará esperar si el proceso de adaptación del nuevo estilo de vida en el continente americano ahora sin el apoyo de la realeza londinense.

La monarquía de Inglaterra ha esta envuelta en múltiples escándalos, desde la separación de Diana y Carlos. El matrimonio de Camila y Carlos.

Además de estar supuestamente vinculados con la muerte de Diana en 1997. Ahora se presenta este episodio con el príncipe Harry.