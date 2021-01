Finalmente, ayer fue el último día de grabación de Keeping Up With The Kardashians. En el set todos los participantes estaban con los sentimientos a flor de piel.

Este sábado fue la última grabación de las 15 temporadas del reality show más mediáticos de los últimos tiempos. Los miembros de la familia Kardashian – Jenner entre lágrimas mostraron su gratitud con quienes las acompañaron durante todos estos años, reportó La Sopa.

En cada capítulo, cada integrante del clan Kardashian mostró los pormenores de su vida. Algunos mostraron hasta detalles íntimos de su relación como familia. Así como también sus intimidades.

Más de uno envidio y disfruto del estilo de vida de Kim, Kendall, Khloe, Kylie, Kourtney y Kris Jenner; además de algunos de sus amigos que fueron al programa.

El homenaje de Kim