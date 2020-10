Oficialmente al cuarto piso llegó la celebridad y super estrella Kim Kardashian, quien ayer cumplió 40 años de edad.

El 21 de octubre de 1980 nació quien se convertiría en toda una socialité, en el sentido completo de la palabra y en una multimillonaria modelo, el éxito define su vida.

Es mamá de cuatro niños (North, Chicago, Psalm y Saint) y actualmente está casada con el rapero Kanye West.

El portal la Opinión realizó la siguiente nota en la que describen cómo ha sido la escandalosa vida de la hija del abogado de O.J. Simpson y Kris Jenner.

Aquí te dejamos el resumen:

1.- Matrimonio abusivo

Antes de Kanye West, Kim Kardashian estuvo casada con el basquetbolista Kris Humphries, durante casi cuatro años.

Sin embargo, Kris y Kanye no han sido sus únicos matrimonios. La cumpleañera se unió primero al productor Damon Thomas.

2.- Una noche con Kim

Kim confesó tiempo después que, con el cual pasó tres años de su vida.

Si hay un escándalo que ha llamado más la atención de la hermana de Kloé, Kourtney, Kylie y Kendall es su video sexual.

En 2007, coincidiendo con el lanzamiento de la icónica serie sobre su vida y la de su familia, “Keeping Up with the Kardashians”, se filtró un material pornográfico, en donde se veía a la modelo teniendo sexo con su entonces novio, el rapero Ray-J.

Gracias a ese video, fue como la socialité se lanzó a la fama, pues, supuestamente, su madre Kris le aconsejó utilizarlo como una especie de publicidad.

3.- Desinhibida

Si algo caracteriza a Kim, es que no tiene pudor a la hora de mostrar su cuerpo al mundo.

Conocida por sus llamativas curvas y colocada entre una de las mujeres más bellas del planeta, ha utilizado su cuenta de Instagram para que, cada que pueda, enseñar su cuerpo al mundo.

4.- Hasta en las portadas

Ya sea solo tapada por barras negras, con sus brazos o con un bodypaint, Kim Kardashian siempre será el deleite de sus fanáticos.

Pero si hubo un lugar donde “Kim K.” se hizo famosa por mostrarse como Dios la trajo al mundo, fue en la portada de la revista Paper.

Usada para muchos memes y dando la vuelta al mundo, la icónica tapa con una atrevida pose generó todo tipo de comentarios.

5.- París, sin amor

En uno de sus momentos más sombríos, justo cuando fue de visita a París, la celebridad fue víctima de un robo.

Kim había viajado a la capital francesa junto a su hermana Kourtney, sin embargo, esta última tuvo que salir, por lo que dejó sola a la primera en el hotel.

Desgraciadamente, Kourtney se llevó al único guardaespaldas que las acompañaban, por lo que sujetos desconocidos lograron internarse en el recinto, amagar a la hoy cumpleañera y llevarse casi 10 millones de dólares en joyas.

6.- ¿Una virgen?

Uno de los momentos que menos agradó a sus seguidores sobre la famosa, fue a raíz de un polémico diseño que mostró en sus redes sociales.

La esposa de Kanye West se llevó la desaprobación de todo mundo al compartir una imagen de la Virgen María con su rostro.

7.- Nada se calla

En una fiesta organizada por su hermana Kendall en 2018, la temática fue de disfraces.

Kim y su mejor amigo, Jonathan Cheben, decidieron disfrazarse de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Al descubrir que nadie sabía de quienes se trataban, la abogada llamó a todos “retrasados”, situación que de inmediato se esparció en redes sociales.

8.- A guante limpio

“Keeping Up with the Kardashians” no solo muestra los momentos lindos o interesantes de la intimidad de la familia, sino también los momentos de tensión.

Y esto ha llevado a que, incluso, se agarren a golpes. Situación que ocurrió entre Kim y Kourtney en algún momento y que pasó a la historia como una inolvidable anécdota de la televisión.

9.- Cerrando bocas

Fue en el 2013 cuando se embarazó de la tierna y simpática North West y, dos años después, logró lo mismo con Saint.

Sin embargo, sus “haters” no esperaron un solo minuto y argumentaron que todo era una mentira.

¿Cómo se sacó las dudas Kim? Pues con un hermoso y sensual desnudo.

10.- ¿Racista?

Una de sus controversias más sonadas fue cuando lanzó imágenes para su línea KKW Beauty en donde su piel se notaba muy oscurecida.

Personas latinas y de la comunidad afroamericana se mostraron ofendidas por dicha sesión de fotos.

Kim se defendió argumentando que recién se había realizado un bronceado.

Nacida como Kimberly Noel Kardashian, no hay un solo ser humano en la Tierra que ponga en tela de juicio la fama y el éxito que ha logrado la líder del clan Kardashian-Jenner.

