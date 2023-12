Taylor Swift revela su rivalidad con Kim Kardashian y Kanye West (detalles)

Taylor Swift es la Persona del Año. El reconocimiento que le brindó la revista TIME rinde honores a una mujer, artista y compositora que solo ha visto éxitos en los últimos meses.

Sin embargo, no todo en la vida de Taylor ha sido color de rosa. La entrevista que le ofreció a TIME por su nombramiento sirvió para recordar momentos difíciles que vivió la cantante, entre ellos la historia de desencuentros con Kim Kardashian y Kanye West.

En específico, Taylor revivió el momento en el que Kim Kardashian filtró una llamada telefónica de Taylor y Kanye hablando de la canción “Famous”. Un tema con un perturbador video, en el cual Kanye incluyó a la cantante y hasta la llamó “bitch”.

“No se equivoquen: me quitaron mi carrera”, admitió Taylor ante TIME. “Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa”.

Taylor Swift reveló que “eso” la afectó mucho psicológicamente. “Me llevó a un lugar en el que nunca había estado antes. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me deprimí mucho, mucho. Fue duro”.

Taylor Swift sobre sus enemigos “He aprendido que no tiene sentido tratar activamente de derrotar a tus enemigos, La basura se destruye sola por si misma.” pic.twitter.com/hgj3TissOT — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) December 6, 2023

Por qué Taylor Swift peleó con Kim Kardashian y Kanye West

Los problemas entre Taylor y Kanye comenzaron en 2009. El nombre de Swift no era tan conocido, pero la cantante despuntaba a sus 19 años como una gran exponente de la música country.

Para la fecha, MTV premió el video de su tema “You Belong With Me”, como el mejor del año en el renglón femenino. Pero cuando Taylor subió al escenario para dar sus agradecimientos, Kanye se levantó de su asiento, le arrebató el micrófono y lanzó sus hirientes palabras.

“Taylor, estoy realmente feliz por ti y voy a dejar que termines de hablar, pero el video de Beyoncé es uno de los mejores videos de la historia. ¡Uno de los mejores de la historia!”.

Después de este incidente, donde Taylor Swift quedó como una víctima, entre ella y Kanye se tejió una historia de perdones y ofensas. Hasta que en 2016, el rapero estrenó el tema “Famous”, con una letra que ofende a la cantante.

“Siento que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos. ¿Por qué? Porque yo hice famosa a esa perr*”. Ante la polémica que armó, West aseguró que Swift había dado su consentimiento, pero ella lo negó.

📰 🐍 | Taylor para la revista TIME sobre la llamada filtrada con Kanye West:

”Tienes todo un trabajo orquestado en una llamada que está siendo grabada de forma ilegal, la cual Kim Kardashian edita y publica después para llamarme mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un… pic.twitter.com/4suRNWMDJQ — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) December 6, 2023

Es aquí donde entra Kim a la trama. La Kardashian apareció en la revista GQ y explicó que no solo es verdad que West llamó a Taylor para pedirle permiso, sino que además tiene grabada la conversación en un video que los abogados de Taylor pidieron que borraran.

Más tarde, en 2020, Kim negó la versión de la grabación y tuiteó: “Para ser claros, el único problema que tuve en torno a la situación fue que Taylor mintió a través de su publicista, quien afirmó que ‘Kanye nunca llamó para pedir permiso’”.