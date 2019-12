¡Te dejará boquiabierto! Mira las notables diferencias de una foto en bikini de Mariah Carey con y sin Photoshop +Imagen

Si hay una canción que es muy común escuchar durante esta época es «All I want for Christmas is you», quien la catapultó hasta la inmortalidad es Mariah Carey.

Por redacción MiamiDiario

Todas la Navidades esta celebrity es noticia gracias a su tema, que batió todos los récords.

Aunque, en esta época ella es noticia por algo más que su famosa canción, y es que resulta que ha salido una fotografía de la famosa cantante que han despertado polémica en sus fans y en la farándula en general.

Bien sabemos que a estrellas de ese nivel cuando sacan publicaciones de su imagen, siempre tienen algunos retoques. Por hermosa que seas siempre estarán estos programas y la tecnología que te hará lucir mucho mejor.

Sin embargo, esta foto de Carey que hacemos referencia se le ve a ella muy al natural, sin ningún tipo de retoque. Alguien decidió hacer una imagen comparativa de la cantante en bikini con y sin photoshop y esto se ha viralizado.

Las diferencias son muy notorias, tanto que muchos se han quedado con la boca abierta la ver la foto.

“Madre mía qué cambio”, “Sabía que normalmente editaba mucho sus fotos, pero no me imaginaba que fuera tan bestia”, “Esta mujer al natural no vale nada”, “Una de las celebrities más sobrevaloradas de todos los tiempos”, “Si es que a la que le quitan el Photoshop sale la realidad” o “No sé por qué se maquillan y se retocan tanto, si al final siempre las pillan” son tan solo algunos de los muchos comentarios en este sentido.

Te dejamos con la fotografía para que saques tus propias conclusiones:

Información de DiarioGol

