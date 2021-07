Pasaron seis meses desde que los Tom Brady y los Tampa Bay Buccaners visitarán la Casa Blanca, luego de haber ganado el Super Bowl LV, ante los Kansas City Chiefs.

El mariscal de campo que logró su séptimo anillo como jugadores activo, tuvo la oportunidad de hacer una broma con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, y las probabilidades que tanto el equipo como el primer mandatario se llevarán la victoria.

“No mucha gente piensa que podríamos haber ganado, de hecho, creo que alrededor del 40% de la gente todavía no cree que ganamos”, dijo Brady.

“Lo entiendo”, respondió Biden a una multitud que se reía.

“¿Lo entiende, señor presidente?”, le preguntó de manera incrédula Brady durante su intervención en la Casa Blanca.

