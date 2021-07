Con el crecimiento del mundo cripto, muchos se han preguntado cómo comprar criptomonedas en Venezuela. Si bien operar con divisas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT trae beneficios, algunos aprovechan aún más esta innovación financiera para ganar dinero a través del trading. ¿A qué se refiere todo esto?

Contrario a lo que los más conocedores pueden creer, tradear no es algo nuevo. Desde hace muchos años, esta actividad se ha llevado a cabo con divisas fiduciarias, acciones, oro y otros elementos. Por lo tanto, no hay que sentir miedo y dudas al oír el término. Pues no es nada del otro mundo.

El único cambio es que ahora esto se aplica a las criptomonedas. Por lo que hay que tener ciertos conocimientos del mercado para hacerlo de forma eficiente.

Entonces, para quienes se cuestionen cómo comprar Bitcoin en Venezuela. Hacerlo no sólo puede ser una vía para gozar de los beneficios de esta innovación financiera. Esto también puede abrir las puertas a generar grandes ganancias a través del trading, con criptomonedas como el BTC u otras.

Lo mejor es que sumarse a esta tendencia no es nada complicado. A través de plataformas exchange muy confiables. Que facilitan la compra y venta de criptos. Cualquiera puede dar sus primeros pasos como trader novato. Con poca inversión, y con los conocimientos necesario, es posible empezar a beneficiarse con todo lo que la criptografía y este sector tiene para ofrecer

Primero, ¿qué es el trading?

En esencia, el trading o negociación bursátil, es la práctica de especular en el mercado con instrumentos financieros. Estos pueden ser divisas, acciones, futuros y más. El propósito de esto, principalmente, es generar ingresos una vez que los adquirido sube su valor en el mercado.

Esto puede suponer que el trader (como se le conoce a quienes realizan esta actividad) puede comprar estos activos para venderlos cuando aumente de precio; o bien venderlos para luego comprarlos cuando éstos bajen en el mercado.

Existen varios tipos de trading (normalmente clasificados por el tiempo que están abiertas las operaciones), que pueden ser desde horas, hasta uno o varios días. Los expertos recomiendan que, a quienes se interesen en iniciar como traders, lo hagan con dinero que no se necesite a corto plazo para usarlo en la inversión. Muy importante también, es tener una formación y conocimientos previos para actuar de forma correcta.

El referente al criptográfico es exactamente lo mismo: transaccionar con criptos con el fin de comprar y vender en momentos adecuados. Haciéndolo con la debida responsabilidad se puede sacar provecho de las temporadas alcistas y los grandes precios que han tenido. Motivando a muchos a buscar formas de cómo comprar Bitcoin.

Sea en el convencional o en el criptográfico, la preparación, el estar informado y actuar de forma oportuna es relevante para no poner en riesgo el dinero apostado en el mercado.

¿Cómo comprar criptomonedas en Venezuela o cómo generar ganancias con ellas?

Con la llegada y expansión del sector cripto, muchas puertas se han abierto en materia económica. Esto gracias a la tecnología blockchain o de cadena de bloques en la cual funcionan las monedas digitales. Aunado a esto, también por la volatilidad característica de los criptos, que hace que su precio suba o baje constantemente.

Es precisamente este último aspecto lo que hace del trading de criptos algo muy interesante. Una vez que se tenga definido cómo comprar criptomonedas en Venezuela, hay oportunidad de comenzar a especular en el mercado. Actuando con cautela, muchos han visto los frutos de sumergirse en este sector que promete mucho a futuro.

Pero, ¿En qué se diferencian ambos? ¿Es el trading de criptos mejor que el que conocemos desde hace décadas? Aquí, algunas respuestas para aclarar estas dudas:

Los criptos son mucho más abiertos

En el caso del mercado bursátil de acciones, hay que tomar en cuenta que estas, si bien están respaldadas por las empresas, todo está sujeto a varias regulaciones. Esto claramente puede variar según el país, pero sin duda convierte los procesos en algo engorroso y burocrático.

En cambio, al ser las criptodivisas descentralizadas y no estar bajo el control de ningún ente, cualquiera puede transaccionar con ellos. Exchanges como Remitano son una opción ideal para quienes buscan cómo comprar criptomonedas.

Asimismo, los espacios de trading tradicional tienden a ser más limitados para la participación. En cambio, en el criptográfico permite operar hasta en monedas locales, incluidos los bolívares.

Horarios diferentes

Usualmente, algunos de estos mercados convencionales tienen horarios para operar, lo que genera los tipos de trading mencionados anteriormente. Esto quiere decir entonces que el mercado cierra y abre en momentos específicos.

En contraparte, los traders de Bitcoin, Ethereum, Ripple y más, tienen las 24 horas del día y los siete días de las semana para hacer sus transacciones. La actividad constante también supone que el mercado está sensible a cambiar, para arriba o para abajo, en cualquier instante. Prestar atención a los movimientos y tomar decisiones a tiempo es vital por este motivo.

Volatilidad, para bien y para mal

El trading tradicional puede decirse que es más estable, lo cual sin dudas es bueno. Sin embargo, también representa que puede ser más complicado y tomar más tiempo ver ganancias reales.

Por otro lado, tomando en cuenta nuevamente la mencionada volatilidad, ser trader de criptomonedas puede ser eficiente para generar considerables beneficios económicos en cuestión de días.

Esto claramente depende del mercado. Una temporada alcista puede ser sumamente positiva. Pero esto no quiere decir que cualquiera se hará millonario de la noche a la mañana. Pues los precios también pueden bajar y hay que cuidarse de esto.

Un sector en constante crecimiento

Se puede decir que el mercado de valores convencional es “más maduro”. Pues tiene años de expansión y evolución. Mientras, el de los criptos aún se encuentra en expansión, lo que demuestra su gran potencial a corto, mediano y largo plazo.

Como en todo lo que esté implicado el uso de dinero para invertir, hay que proceder con cautela. Estudiando bien los movimientos del mercado e informándose de todo lo que sucede en el mundo cripto.

Así, a través de exchanges como Remitano, donde sólo se debe cumplir con un registro y sencillos protocolos de seguridad, todo está sobre la mesa para comenzar a tradear con Bitcoin y más criptodivisas.

¿Dudas en cómo comprar criptomonedas en Venezuela? Únete a este mundo que, a futuro, marcará pauta en las finanzas. Puedes comenzar en el mundo de las criptos minando RENEC desde tu celular y de forma gratuita.