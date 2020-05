¡Trump lo corrobora! El Gobierno no participó en la operación fallida en Venezuela: «Si yo quisiera ir sería una invasión»

Donald Trump ya en días anteriores lo dijo, pero ahora lo corroboró: el gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con la fallida incursión militar en Venezuela, que tenía como objetivo capturar a Nicolás Maduro.

“Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto”, dijo el presidente Trump en una entrevista con Fox News. “Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. No, no, no. Sería más un ejército y sería llamado una invasión”, afirmó.

El pasado día martes Trump dijo desde Washington: «Acabo de recibir información, no tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero la información es reciente y lo investigaremos».

“El gobierno no tiene nada que ver con eso”, dijo Trump, quien ya había negado la implicación de Washington el martes. Ese día, el jefe de Estado norteamericano había afirmado que no tiene “nada que ver” con las dos incursiones marítimas en Venezuela, en las que al menos fallecieron ocho personas, según Caracas.

Jefe del Pentágono lo negó también

Pues en ese mismo tono y con el mismo orden de idea, se dirigió en rueda de prensa Mark Esper, jefe del Pentágono.

“El Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver en lo sucedido en los últimos días en Venezuela”, dijo Esper.

Por su parte, el Departamento de Estado reconoció estar al tanto de las informaciones sobre la detención de dos ciudadanos estadounidenses en el marco de estos ataques, pero alegó “cuestiones de privacidad” para no aportar más detalles.

“Estamos tratando de saber más, incluyendo sobre las actividades de los dos estadounidenses que según informaciones están bajo custodia” de las autoridades del régimen de Maduro.

Investigan a Goudreau

El organismo también señaló que se mantiene en proceso de investigación y recopilación de información, sobre las actividades que involucran a Jordan Goudreau, ex boina verde estadounidense, quien es dueño de una empresa de seguridad con sede en Florida y que se ha atribuido los ataques.

Asimismo, informaron que desde Venezuela se está llevando una campaña de desinformación con la intención de involucrar al gobierno estadounidense dentro de la fallida «Operación Gedeón».

Catalogó lo ocurrido como «melodrama» y acusó a Nicolás Maduro de usarlos para «justificar un mayor nivel de represión en Venezuela».

