Un video en el que Joe Biden interacciona con adolescentes durante una ceremonia ha sido marcado por Twitter como una violación de su política sobre explotación sexual infantil, después de que la grabación fuera publicada en la red social durante una discusión sobre al carácter del candidato presidencial.

Para apoyar su argumento de que Biden debe ser investigado por acosos sexuales, el usuario Jake Koenig intentó publicar una compilación de momentos sobre cómo Biden, en su etapa de vicepresidente, toca a varias menores en una sesión fotográfica con sus padres que tuvo lugar en 2015 durante su ceremonia de toma de posesión en el Congreso.

I tried to respond with a video of evidence on how Biden interacts with women and little girls but Twitter flagged me for trying to post images of child molestation hahahahahahhaha.

Guess twitter agrees with @jvgraz pic.twitter.com/tOIUMrcyAs

— Joe Bidens Televised Shart (@koenigjake) September 12, 2020