Un vehículo acabó dentro de la piscina de un hotel en West Palm Beach por accidente

Un vehículo acabó en el fondo de la piscina de un hotel en West Palm Beach, según las autoridades en el lugar no se informó de ninguna lesión después del suceso.

Según la policía de West Palm Beach, el conductor puso accidentalmente el vehículo en reversa y retrocedió a través de una cerca antes de entrar a la piscina de un Holiday Inn.

Por fortuna las dos personas, tanto el piloto como el acompañante, que estaban dentro del vehículo escaparon de forma segura, dijo la policía.

Thankfully, no one was injured. The adult driver and passenger escaped after accidentally backing into the pool. #westpalmbeach. pic.twitter.com/PwA4oGstyi

— West Palm Beach PD (@WestPalmPD) January 3, 2020