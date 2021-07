La universidad Pennsylvania State eliminará una frase del ex gobernante cubano Fidel Castro del muro de un centro cultural que este consideraba que representaba a la cultura latina, después de que un estudiante venezolano lideró una iniciativa para que fuera suprimida.

La iniciativa surgió en momentos en que los cubanos en la isla realizaron protestas clamando por su libertad luego de más de 60 años bajo el régimen implantado por Fidel Castro. Las manifestaciones han sido reprimidas violentamente, se ha confirmado la muerte de una persona y hay cientos de detenidos. Reseñó AlbertoNews.

“Estamos de acuerdo con las inquietudes expresadas por el estudiante sobre Fidel Castro y se está eliminando la cita, nos comunicamos directamente para informar al estudiante que expresó la preocupación de que esta es una decisión de la universidad”, dijo a el Nuevo Herald Frank Guadagnino, vicepresidente de Administración y Consejero General Adjunto de la universidad.

A few days ago I posted about how my university @penn_state had a wall in a university office area with a Fidel Castro quote.

I again want to raise my voice and condemn the spread of socialist propaganda on campus, specially now with what happens in #Cuba pic.twitter.com/Aq2FVenpci

— Erik Suarez | #CubaLibre🇨🇺♥️ (@ErikSuarez24) July 13, 2021