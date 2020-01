Urbanica Hotels está creando una zona argentina en Miami Beach

Los creadores del The Meridian Hotel en el exclusivo barrio South of Fifth de Miami Beach, desarrolladores argentinos de la cadena Urbanica Hotels, anunciarion sus planes para tres propiedades adicionales en Miami, cuya apertura está programada para 2020.

Urbanica The Hotels está creando su propio distrito de hospitalidad en el área de South Beach con tres hoteles más. A esto hay que sumarle que entre los hoteles abiertos suman más de 200 empleados directos pensando en duplicarlas una vez estén abiertos los nuevos establecimientos. Respecto a las inversiones previstas para las nuevas aperturas la suma supera los 140 millones de dólares.

Diego Colmenero y Charlie Porchetto son dos argentinos nacidos en Buenos Aires y profesionales egresados de la Universidad de San Andrés. Luego de la crisis de 2001 en Argentina comenzaron a pensar en desembarcar en Miami, destino que siempre estuvo y sigue siendo bien visto por los argentinos. A ello se sumaron sus deseos de hacer cosas en Estados Unidos, por lo procedieron a las investigaciones para comenzar con el proyecto hotelero que tenían guardado en sus cabeza desde hacía un largo tiempo.

Los socios de Urbanica tienen como sello distintivo su doble condición de «hoteleros» y desarrolladores”. Así lo explica Porchetto «A todos nuestros proyectos les ponemos el componente de la construcción, todos arrancan desde cero o su origen es un edificio al que le hacemos una remodelación grande, no es que operamos un hotel ya existente».

Estos empresarios comenzaron su carrera profesional en el mundo de la construcción y en 2005 tomaron el primer proyecto ya construido en Núñez, que originalmente estaba destinado a ser un edificio de viviendas, para transformarlo en el hotel Urbanica Suites, de 30 habitaciones. Más adelante, y en la zona del Bajo Belgrano, llegó el hotel Urbanica Libertador, con 70 cuartos más.

«El costo de la construcción en Estados Unidos es elevado, pero estable. Tenemos la experiencia de construir en la Argentina, y con cada proyecto nuevo uno debe arrancar de cero y estimar los valores de cada rubro, uno por uno. Esa es la diferencia entre trabajar con una inflación importante o sin ella», señala Porchetto.

La estabilidad, comenta, permite que sea más simple proyectar la expansión y comenzar un nuevo desarrollo. Por otro lado, el acceso al financiamiento que hay en el país del norte, les permitió ingresar al mercado sin tener el 100 por ciento del capital.

Colmero asegura que el costo neto de materiales es muy similar al argentino, pero que hay otros costos como el salario de los arquitectos, diseñadores e ingenieros, que es bastante más alto, y sobre todo el tiempo que tarda en comenzar el proyecto. «En Estados Unidos, desde que comprás un terreno hasta que empieza la construcción pasa un año y medio por entregar documentación y esperar permisos», explica.

Con respecto a la tierra, calcula que, como en las zonas más demandas de Buenos Aires, representa el 30 o el 40 por ciento del valor total del proyecto.

¿Y porque Miami?

Colmenero comenta que elegieron esta ciudad «por la predilección histórica de los turistas argentinos por ese destino”, pero añade que “finalmente sus principales clientes son estadounidenses o europeos”.

A mediados de 2017 inauguraron su primer hotel “The Meridian” en South Beach, que demandó una inversión de US$20 millones. Después del éxito de The Meridian, un hotel Art Deco histórico de 1930, impecablemente reinventado en 418 Meridian Ave. que alberga una propiedad de 71 habitaciones, acaban de incorporar al mismo.

Entre las novedades que presenta el hotel de punta de lanza en Miami comentan que hace poco tiempo inauguraron Regina’s Grocery, una tienda italiana que ofrece un menú centrado en Nueva York y el primero en USA fuera de la gran manzana. También se inauguró un elegante bar clandestino llamado Minibar.

Distrito argentino en Miami Beach

El Kaskades Hotel en 300 17th Street abrió sus puertas en abril de 2019. Administrado por Urbanica como una operación independiente, pero de diseño similar al The Meridian Hotel.

La renovación de la propiedad anterior a la guerra incluyó un nuevo vestíbulo de cristal, un mostrador de recepción modernizado y la incorporación de la cafetería contemporánea de Urbanica, The Food Marchand, en la planta baja del hotel. Convenientemente ubicado, The Kaskades está a una corta distancia a pie de la playa, Lincoln Road, Bass Museum y restaurantes populares como Casa Tua.

El Euclid Hotel, ubicado en 426 Euclid Avenue, su apertura se realizó para fines de 2019. El hotel tiene 30 habitaciones y cuenta con un restaurante llamado Orilla Bar & Grill, restaurante hermano de su primer puesto avanzado en Bueno Aires, ubicado en The Suites Hotel en la zona de Barrancas de Belgrano y dirigido por el famoso chef argentino Fernando Trocca y la top mixóloga Inés De Los Santos, en sociedad con el reconocido restaurador Martin Pittaluga.

El menú cuenta con una cocina simple pero bien ejecutada, mostrando ingredientes de temporada y filetes cortados al estilo de alta calidad cocinados a la perfección en un horno Josper. El horno Josper es la estrella del restaurante y el Chef Trocca domina el arte de este método de cocina para desarrollar platos increíblemente sabrosos. La lista de cócteles tendrá mezclas frescas y delicadas creadas por De Los Santos para complementar el menú diseñado por el Chef Trocca.

The Fifth, en 803 Fifth Street, está programado para abrir a mediados de 2020 con 50 habitaciones, estacionamiento en el lugar, pool, beach service y un pintoresco restaurante, con un menú también diseñado por el Chef Trocca.

“Los hoteles Euclid. Meridian y Fifth significará el posicionamiento de Urbanica como distrito hotelero y gastronómico de la South Fifth con autentico sello argentino” expresó Porchetto.

Los planes de expansión de la compañía en Miami no se detienen allí. Colmenero informa que Urbanica The Biscayne Hotel, ubicado en 3200 Biscayne Boulevard en el área emergente de Edgewater, está programado para abrir a fines de 2020.

El hotel contará con 210 habitaciones, un espacio comercial en la planta baja con una superficie de aproximadamente 470 m2 y una azotea de 650m2 donde se ubicarán piscina, bar y espacio de entretenimiento. También contará con 150 espacios de estacionamiento, restaurante, rooftop pool, bar y beach service.

Los hoteleros con visión de futuro sostienen que querían ofrecer algo nuevo en esta área «ya que sentimos que Edgewater carecía de hoteles de lujo para complementar su comunidad de lujo llena de condominios de gran altura y restaurantes notables. Este vecindario se está convirtiendo rápidamente en una parte más vibrante de la ciudad, llena de familias sofisticadas y jóvenes profesionales. Para los huéspedes de nuestro hotel, The Biscayne estará convenientemente ubicado a solo minutos de las principales autopistas y vecindarios de moda, incluidos el Miami Design District, Brickell, el centro y Wynwood «.

Para finalizar con esta etapa de construcciones, se anuncia para 2021 la apertura de Urbanica Beach Hotel que contará con 200 habitaciones, 150 estacionamientos, restaurante, pool-bar y con salida directa a la playa y con servicio en la misma.

Visión de futuro

«Vemos a Miami como la próxima gran metrópolis del mundo, y nuestro objetivo es enriquecer las vidas de los visitantes y locales», expresó Colmenero, mientras que Porchetto culmina diciendo “Hemos estado visitando Miami desde nuestra infancia y nos sentimos atraídos por la energía multicultural de la ciudad, las vistas panorámicas y el ambiente genial. Nuestro objetivo es crear ambientes cálidos, amigables y atentos en los vecindarios más modernos de Miami, donde nuestros huéspedes se sientan inmediatamente como en casa».

Porchetto y Colmenero son empresarios jóvenes y exitosos que siempre buscan nuevas e innovadoras oportunidades. Aunque sus propiedades ofrecen comodidades modernas y lujosas, las tarifas de las habitaciones son razonables y atraen a clientes sin pretensiones y leales.

“Nos estamos consolidando como marca en el mercado y afianzándonos año tras año” terminan diciendo los argentinos triunfadores en Miami que tienen planes de continuar llevando el estilo de vida Urbanica a otras ciudades importantes como Orlando, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, sin dejar de soñar en sus proyectos pensando en España e Italia.

