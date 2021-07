Un tiroteo se registró en un tramo de séptima entrada, el juego de la MLB del sábado por la noche entre los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego tuvo un susto en la sexta entrada.

El juego estalló en un caos después de que se escucharan disparos cerca del Nationals Park en Washington , lo que provocó que jugadores y fanáticos huyeran en busca de seguridad.

Los videos del incidente se difundieron rápidamente en las redes sociales y la cuenta de Twitter de los Nacionales confirmó disparos fuera del estadio. Se podía ver a los jugadores y fanáticos corriendo para cubrirse.

“Algo loco está sucediendo en Nationals Park”, tuiteó el periodista deportivo del Boston Globe Ben Volin. “Los jugadores simplemente salieron corriendo del campo y los fanáticos corrieron desde las gradas”.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.

Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

We're working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021