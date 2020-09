El comercio de petróleo de Venezuela, rico en reservas, un importante recurso útil de los Aliados en el Conflicto Mundial II, miembro fundador de la OPEP, se está paralizando.

Por Redacción Miami Diario

Venezuela tiene mejores tiendas de petróleo que otra nación. Sin embargo, después de años de corrupción, mala gestión y sanciones adicionales no hace mucho tiempo de los EE.UU., su producción de petróleo ha caído a una décima parte de lo que era hace 20 años.

Desde el Lago de Maracaibo en el oeste hasta el cinturón petrolero del Orinoco en el este, los pozos desiertos se oxidan dentro del solar mientras los saqueadores hurgan en los metales. La última plataforma de perforación que funcionaba en Venezuela, sin embargo, cerró en agosto. La nación está en el objetivo, para este año, de bombear poco petróleo extra que el estado de Wyoming.

“Veinte por ciento del petróleo del mundo está en Venezuela, sin embargo, ¿de qué sirve si no lo monetizamos?” mencionó Carlos Mendoza, un enviado bajo el difunto presidente socialista Hugo Chávez, que amaba la bonanza petrolera cuando los costos han sido excesivos, pero que ha hecho que el comercio de la financiación y el mantenimiento de los fondos se vea afectado por la hambruna.

“Estamos entrando en un período post-petróleo”, mencionó el Sr. Mendoza.

Mientras que el petróleo está bajo presión en todo el mundo por las consideraciones del cambio climático y el aumento de la energía eólica y solar, lo que está sucediendo en Venezuela va mucho más allá de los problemas del comercio mundial. Es un desastre existencial para un rústico que depende del petróleo para prácticamente todas sus ganancias en divisas.

En este año, los ingresos petroleros de Venezuela caerán con toda probabilidad por debajo de los fondos restringidos provenientes de diferentes fuentes equivalentes a la minería de oro y a las remesas de los empleados en el extranjero, mencionó Luis Vicente León, un economista y encuestador. El sistema económico de Venezuela es propenso a encogerse más del 30% este año por el colapso del petróleo más la pandemia, dice Ecoanalítica, una agencia de consultoría empresarial de Caracas.

Para la sufrida ciudadanía, la perspectiva es de una angustia extra, en un lugar donde el 96% de los individuos ya están por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con una investigación de tres universidades.

5 millones de venezolanos han huido de su nación en los últimos 5 años, por un dependencia de las Naciones Unidas.

En la Isla de Margarita, el lugar donde vive Juana Herrera, no hay gasolina para alimentar su automóvil. Las refinerías venezolanas están tan decrépitas que prácticamente no producen propano, lo que significa que su hogar no puede usar sus estufas de combustible. La escasez de combustible para cocinar es un problema para 4 de los 5 hogares de la nación, mencionó Julio Cubas, jefe del Observatorio de Proveedores Públicos, una organización sin fines de lucro que investiga el ingreso de los venezolanos a los servicios públicos primarios.

La Sra. Herrera, de 55 años, depende de la madera. “Es como si el grupo en esta isla simplemente se estuviera muriendo lentamente”, mencionó.

Se pueden escuchar historias relacionadas en toda la nación caribeña porque la casi parálisis de las refinerías, que se debe en parte a la ausencia de suministros importados, se extiende a diferentes industrias, desde las comidas hasta el transporte.

David Bermúdez, un mayorista de huevos del estado meridional de Bolívar, mencionó que las entregas que solía obtener de las granjas cada dos días ahora llegan únicamente cada dos semanas, ya que los granjeros acaparan la escasa gasolina para motores. El resultado es privar a los residentes del estado, en su mayor parte rural, de lo que suele ser un suministro de proteínas de bajo costo.

Las llamadas en busca de observaciones del Ministerio de Información de Venezuela y la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, a menudo conocida como PdVSA, no fueron devueltas.

Diosdado Cabello, un aliado de Maduro ampliamente visto porque el segundo político más poderoso de la nación, mencionó en una mirada televisiva el miércoles que “Venezuela no ha obtenido ganancias formales del comercio de petróleo desde octubre”.

Elogió la resistencia del gobierno federal. “Esta batalla no es sencilla”, mencionó el Sr. Cabello. “Sin embargo, la posibilidad diferente era simplemente rendirse.” Chevron Corp.

es la última gran petrolera americana que, sin embargo, trabaja en Venezuela, el resto se ha ido después de que el Sr. Chávez reescribiera contratos de más de una docena de años en el pasado. Chevron aguantó, combatiendo si se arriesgaba o no a dañar su popularidad, sin embargo entendiendo que una retirada podría poner en peligro los fondos del gobierno federal.

Después de trabajar en Venezuela durante 94 años, Chevron ahora está presionada para salir el 1 de diciembre. El gobierno de Trump, al aumentar la presión sobre el autoritario sucesor del Sr. Chávez, Nicolás Maduro, no le dará a Chevron una exención de las sanciones de los EE.UU. que prohíben a las empresas hacer negocios con las autoridades venezolanas.

La determinación de los Estados Unidos se aplica adicionalmente a cuatro corporaciones mundiales de servicios petroleros que hasta ahora han desempeñado papeles vitales en el servicio a Venezuela para bombear su crudo: Schlumberger Ltd., Halliburton Co., Baker Hughes Inc. y Weatherford Worldwide Ltd.

En primer lugar de este año, 25 plataformas de perforación han estado sin embargo tratando de encontrar nuevos depósitos de petróleo en Venezuela, en consonancia con Baker Hughes. En agosto, Industrias Nabors, un contratista de Chevron, sacó la última plataforma.

No hace mucho, hace 18 meses, Venezuela producía prácticamente 1.000.000 de barriles de crudo al día. Ahora la determinación es de alrededor de 300.000 barriles, y unos pocos analistas prevén que baje a sólo 200.000 barriles diarios en este año.

Eso dejaría al gobierno federal con tal vez 4.000 millones de dólares en ingresos anuales de petróleo, una cantidad que se llevó cada dos semanas dentro del último año de crecimiento de 2012, mencionó Giorgio Cunto, un economista de Ecoanalitica.

El colapso ha tenido poco impacto en los mercados mundiales de petróleo como resultado de que diferentes productores de la OPEP compensaron con creces la disminución de la producción de Venezuela. Y las refinerías americanas, que durante mucho tiempo han sido el mayor comprador de Venezuela, no se ven perjudicadas por su caída debido al fuerte aumento de la fabricación de petróleo de EE.UU. últimamente.

Mientras que las sanciones de EE.UU. sin duda han empeorado las cosas para el comercio venezolano, los economistas dicen que gran parte de la culpa recae en los 20 años de incompetencia e injertos bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, que incluyeron hacer que los compañeros de las empresas internacionales no fueran bienvenidos.

La historia del petróleo venezolano comenzó en 1922 con el primer negocio rentable de la nación. Antes que largo, Venezuela fue el segundo mayor productor de petróleo del planeta, después de los EE.UU., con una producción que superaba incluso la de Arabia Saudita e Irán. En 1960, el Ministro de Petróleo venezolano Pablo Pérez Alfonzo encabezó la fundación de la OPEP.

Venezuela se estaba creando rápidamente y atrayendo a inmigrantes europeos en la década de 1970, una década en la que sus autoridades nacionalizaron el comercio de petróleo. El petróleo hizo de Venezuela la nación más rica per cápita de América Latina a finales de los 70.

Sin embargo, la nación tenía adicionalmente gigantescos bolsillos de pobreza y una clase dirigente corrupta. Su dependencia del petróleo la dejaba susceptible a perturbaciones equivalentes a choques de valor. El Sr. Pérez Alfonzo profetizó que la dependencia de lo que él denominó “el excremento de Satanás” tarde o temprano llevaría a la destrucción.

Cuando el Sr. Chávez, un ex capitán militar de mentalidad revolucionaria, se puso en marcha en 1999, prometiendo cerrar el agujero de la riqueza en la sociedad venezolana con pólizas de seguro socialista, puso fin a la independencia operativa amada por PdVSA, la empresa petrolera estatal.

PdVSA se había ganado una popularidad por su efectividad. El Sr. Chávez despidió a su primer gobierno después de una huelga comercial orientada a derribar su gestión. Empezó a utilizar la empresa para construir viviendas, distribuir gallo a los habitantes de los barrios pobres y establecer mítines de celebración socialista. Venezuela ha ahorrado gasolina casi gratis para sus residentes. Además, ofreció petróleo a precio reducido a los aliados de la izquierda en el área equivalente a Cuba.

Fuente: WSJ

