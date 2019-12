Veterano que perdió su hogar consigue uno nuevo gracias a una familia en Fort Lauderdale

Un veterano de la Fuerza Aérea, que perdió su hogar en un incendio, ahora tiene un nuevo departamento gracias al buen corazón de una familia de Fort Lauderdale.

El septuagenario y miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Alton Spratley (76 años), sufrió un incendio en su casa -ubicada en Fort Lauderdale- debido a un horno microondas, informó .local10.com.

Sin embargo gracias a unos chicos de su vecindario logró obtener un nuevo departamento después del incendio accidental que sufrió su casa .

Afortunadamente, justo a tiempo para Navidad, el veterano se podrá mudar a su nuevo hogar.

Quienes hicieron la magia fueron cinco hermanos pequeños, que no sólo le consiguieron un departamento, también lo decoraron incluyendo árbol, decoraciones típicas de la época decembrina y regalos.

Alton Spratley comentó que era la primera vez -en mucho tiempo- que tenía un árbol de Navidad, decoraciones y regalos.

El nuevo apartamento del veterano está ubicado en el sudoeste de la avenida 44 está en la misma calle que la casa donde vivió durante décadas, pero que ahora -lamentablemente- está inhabitable después de un accidente el mes pasado cocinando una bolsa de palomitas de maíz.

«Lo puse en un microondas grande y se incendió«, dijo Spratley.

Debido a que el veterano no tiene seguro, está sin familia y sin ningún lugar a donde ir, el anciano decidió dormir en su vehículo frente a su quemada casa hasta que los hermanos Santos vieron su historia en la televisión.

Estos jóvenes decidieron emplear su cuenta en Twitter para recolectar fondos para el veterano de guerra.

Mission Accomplished ✅

Displaced veteran gets new home for holidays thanks to #KidsHelpingOurVeterans, @codeofvets, and all of you 🙏❤️🇺🇸

https://t.co/DKMfWlwwyX

— #KidsHelpingOurVeterans 🇺🇸🎄🎅 (@KHOV2019) December 22, 2019