Mientras el Condado trabaja arduamente por vacunar a nuestra población vulnerable con el suministro limitado de vacunas que el estado ha puesto a nuestra disposición, seguimos prestando especial atención a la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad de Miami-Dade.

Es vital no bajar la guardia, especialmente con la amenaza de las nuevas cepas que se propagan incluso más rápidamente. Estamos dando un vuelco a la situación con un número mayor de vacunaciones y es igual de esencial que los residentes cumplan con los protocolos sanitarios.

Teniendo en cuenta el programa más sólido de despliegue de las vacunas del gobierno federal y mi compromiso por aumentar de manera significativa la distribución de las vacunas, les he pedido al Jefe de Seguridad Pública JD Patterson y el Jefe Médico, el Dr. Peter Paige, analizar profundamente durante 30 días los datos médicos relativos a las tasas de resultados positivos y la imposición de los protocolos sanitarios, a fin de evaluar el toque de queda continuo a medianoche en todo el Condado.

After listening to the feedback of our community, I'm proud to share that we launched a new platform that allows seniors 65+ & healthcare workers to pre-register to receive a vaccine as supplies become available. Visit https://t.co/dzvw6NxJma or call 305-614-2014 to register.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) February 5, 2021